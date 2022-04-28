Ünlü menajer Mino Raiola'nın durumu kritik

Dünyaca ünlü futbolcular Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic ve Erling Haaland'ın da aralarında bulunduğu süper yıldızların menajerliğini yapan Mino Raiola'nın durumunun kritik olduğu açıklandı.

İtalya'dan gelen haberlerde Raiola'nın hayatını kaybettiği iddia edilmişti.

54 yaşındaki Raiola'nın akciğer hastalığı nedeniyle "çok ileri seviyede hasta" olduğu duyuruldu.

Raiola, Ocak ayında Milano'da hastaneye kaldırılırken, yayımlanan raporlarda, durumun hayati tehlike oluşturmadığı ve Raiola'nın evde bir rehabilitasyon dönemine başlayacağı açıklanmıştı.

Ünlü futbolcu menajeri, son dönemde futboldaki en etkili figürlerden biri haline gelirken, ünlü futbolcuların büyük anlaşmalarına aracılık etmişti.

Raiola, Pogba, Haaland, Ibrahimovic, Romelu Lukaku, Mario Balotelli, Marco Verratti ve Henrikh Mkhitaryan gibi isimlerin temsilciliğini yapıyordu.

Raiola'nın 2016'da Juventus'tan Manchester United'a 89 milyon sterlinlik rekor Pogba satışından 20 milyon sterlin kazandığı belirtilmişti.