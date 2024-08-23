Ünlü milyarder Mike Lynch ve kızının cesedi Sicilya'da batan tekneden çıkarıldı

İtalya'nın Sicilya adası açıklarında batan lüks yatta son kayıplar da bulundu. Dalgıçlar, 59 yaşındaki milyarder Mike Lynch ve 18 yaşındaki kızı Hannah'nın cansız bedenlerine ulaştı.

Ünlü milyarder Mike Lynch ve kızının cesedi Sicilya'da batan tekneden çıkarıldı

'nın Palermo kenti yakınlarında 56 metre uzunluğunda yelkenli bir gezi teknesi fırtına nedeniyle battı.

Aramaa çalışmaları sonucu denizden çıkarılan son cansız bedenlerden birinin 59 yaşındaki teknoloji girişimcisi ve milyarder Mike Lynch'e ait olduğu belirlendi.

59 yaşındaki Lynch, Palermo açıklarında şiddetli fırtınalar nedeniyle hasar gören süper yatta eşi ve 18 yaşındaki kızıyla birlikte seyahat ediyordu.

Çalışmalarda kimlikleri henüz doğrulanamayan üç kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Kurtarma ekipleri, operasyon üçüncü gününe girerken Lynch'in 18 yaşındaki kızı Hannah'yı da buldu. Hannah, gemi battıktan sonra cenazesine ulaşılamayan tek kişiydi.

İtalya'nın kuzeyinde meydana gelen olayda ölenler arasında, cesedi geminin batmasından birkaç saat sonra bulunan yatın şefi Recaldo Thomas da var.

Ünlü milyarder Mike Lynch ve kızının cesedi Sicilya'da batan tekneden çıkarıldı - 1

15 KİŞİ KURTARILDI

İngiltere'nin Bill Gates'i olarak bilinen teknoloji girişimcisi Mike Lynch'in eşi Angela Bacares'ın sahibi olduğu, 10'u mürettebat toplam 22 kişinin bulunduğu 56 metrelik lüks yat, pazartesi günü Sicilya açıklarında şiddetli fırtına sırasında batmıştı.

Facianın ardından biri çocuk ve yatın sahibi Bacares dahil 15 kişi kurtarılırken, yedi kişi kaybolmuştu.

Daha sonra kayıplardan birinin cansız bedenine ulaşılmış, kalan altı kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü belirtilmişti.

İngiliz milyarder Lynch, 18 yaşındaki kızı Hannah, uluslararası yatırım bankası Morgan Stanley International Başkanı İngiliz Jonathan Bloomer, eşi Judy Bloomer ve Clifford Chance hukuk firmasının ortağı ABD'li avukat Chris Morvillo ile eşi Neda Morvillo enkazda aranıyordu.

HOLLANDALI TEKNENİN KAPTANI ANLATTI

Diğer yandan, batan tekneye yakın bir konumda bulunan ve olayın ardından 15 kişinin kurtarılmasına yardım eden Hollanda bayraklı "Sir Robert Baden Powell" teknesinin kaptanı Karsten Börner, önceki gün basına açıklama yaptı.

Börner, olayın nasıl yaşandığına ilişkin şunları söyledi:

"Önce yelkenli tekne yana yattı ve birkaç dakika içinde de battı. Her şey çok kısa sürede oldu. Palermo'daki Arenella Limanı'na gitmeyi planlıyorduk ama fırtınaya yakalandık. Sonra yanımızdaki teknenin artık orada olmadığını fark ettik. Teknenin bulunduğu bölgeden kırmızı işaret fişeği geldiğinde ben ve yardımcım, bota atlayıp yardıma gittik. Aralarında küçük bir kızın da olduğu 15 kişiyi kurtardık."

Ünlü milyarder Mike Lynch ve kızının cesedi Sicilya'da batan tekneden çıkarıldı - 2 Batan teknede kayıplar arasıda bulunan İngiliz milyarder girişimci Mike Lynch, "İngiltere'nin Bill Gates'i" olarak tanınıyordu. 

"İNGİLTERE'NİN BILL GATES'İ" OLARAK BİLİNİYORDU

59 yaşındaki Mike Lynch, İngiltere'nin en tanınmış teknoloji girişimcilerinden birİ.

Lynch, 1996 yılında ülkenin en büyük yazılım şirketi olan Autonomy'yi kurdu ve "İngiltere'nin Bill Gates'i" olarak tanındı.

2011 yılında firmasını 11 milyar dolara Hewlett-Packard'a sattı, ancak satın alma işleminin ardından ABD'li teknoloji devi onu dolandırıcılıkla suçladı.

Lynch, HP'nin Autonomy yöneticilerini yasadışı muhasebe uygulamalarıyla suçlamasının ardından, son on yılının çoğunu adını savunmak için mahkemede geçirdi.

Haziran ayında San Francisco'daki bir jüri tarafından, bir yıldan fazla süreyi ev hapsinde geçirdikten sonra beraat etti.

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