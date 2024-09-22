Ünlü milyarderin gemi enkazındaki su geçirmez kasalarda ne var?

İngiliz teknoloji milyarderi Mike Lynch'e ait Bayesian adlı süper yat ağustos ayında fırtına nedeniyle Sicilya açıklarında batmıştı.



CNN'de yer alan iddialara göre, süperyatın enkazını inceleyen dalgıçlar, su geçirmez kasalardaki hassas istihbarat verilerinin yabancı hükümetlerin ilgisini çekebileceği endişesiyle gemi enkazında güvenliğin artırılmasını istedi.

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"GİZLİ BİLGİLER BARINDIRIYOR"



Kurtarma operasyonuna yakın dört kaynağın verdiği bilgiye göre, 56 metrelik Bayesian yatının, bir dizi Batılı istihbarat servisiyle bağlantılı son derece hassas veriler barındırabileceği düşünülüyor.



İngiliz milyarder Mike Lynch, kurucusu olduğu Darktrace adlı siber güvenlik şirketi aracılığıyla İngiliz, Amerikan ve diğer istihbarat servisleriyle iş birliği içindeydi.



Darktrace şirketi kayıtlarına göre, görev süreleri boyunca İngiliz başbakanları David Cameron ve Theresa May'e bilim, teknoloji ve siber güvenlik konusunda danışmanlık da yapmıştı.



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İKİ TANE ŞİFRELİ SABİT DİSK BULUNDU



Kurtarma planlarına dahil olan bir yetkilinin CNN'e verdiği bilgiye göre, geminin yaklaşık 50 metre derinlikteki enkazında, şifreler ve diğer hassas veriler de dahil olmak üzere son derece gizli bilgiler içeren iki adet şifreli sabit diskin tutulduğu su geçirmez kasalar olduğu düşünülüyor.



Yerel kolluk kuvvetleri başlangıçta hırsızların enkaza ulaşarak mücevherleri ve değerli nesneleri çalmasından korkuyordu.



Şimdi ise önümüzdeki haftalarda kaldırılması beklenen enkazın, aralarında Rusya ve Çin'in de bulunduğu yabancı hükümetlerin ilgisini çekeceğinden endişe ediyorlar.



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EK GÜVENLİK TALEBİ



Enkazda çalışan bir yetkili, "Enkaz kaldırılıncaya kadar ek güvenlik altına alınması için resmi talep kabul edildi ve uygulamaya konuldu” dedi.



Alabora olan yatta Lynch, 18 yaşındaki kızı Hannah, Amerikalı avukat Chris Morvillo ve eşi Neda, İngiliz bankacı Jonathan Bloomer ve eşi Judy ile yatın aşçısı Recaldo Thomas hayatını kaybetmişti.



"Bayesian" adlı lüks yatın kaptanı James Cutfield hakkında "kusurlu gemi kazası" ve "çoklu cinayet" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.