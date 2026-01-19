Ünlü moda tasarımcısı Valentino Garavani hayatını kaybetti

İtalyan moda tasarımcısı Valentino Garavani, 93 yaşında yaşamını yitirdi.

Garavani'nin vakfının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Valentino Garavani bugün Roma'daki evinde, sevdikleriyle çevrili olarak vefat etti" denildi.

Cenaze töreninin çarşamba ve perşembe günleri düzenleneceği, cenazenin ise Cuma günü Roma'da yapılacağı belirtildi.