Aile şirketini küresel çapta lüks bir markaya dönüştüren Paolo Bulgari, 1984'ten bu yana Bvlgari Group'un yönetim kurulu başkanlığını yapıyordu.



İtalya 'nın başkenti Roma 'da hayatını kaybeden Bulgari'nin tasarımları, eski Galler Prensesi Diana'nın da aralarında bulunduğu kraliyet mensupları ve Hollywood yıldızları tarafından kullanılıyordu.



Bulgari'nin lüm haberini duyuran ailesi, "Onu her hep, zamanımızın en büyük mücevhercisi olarak hatırlayacağız." ifadesini kullanırken, Bvlgari şirketi de, eserlerinin "gelecek nesillere ilham vermeye devam edeceğini" belirtti.

DEDESİ, YUNAN GÜMÜŞ USTASI SOTİRİOS VOULGARİS'Tİ



Bulgari firması, 19. yüzyılın sonlarında Roma'da, Yunan gümüş ustası olan dedesi Sotirios Voulgaris tarafından kurulmuş, Voulgaris daha sonra soy ismini İtalyancaya uyarlayarak "Bulgari" yapmıştı.

BBC'nin haberine göre, aslen Yunanistan'ın kuzeybatısındaki Epir bölgesinde, gümüş işçiliğiyle ünlü bir dağ köyü olan Paramythia'dan gelen Voulgaris, Roma'da dükkan açmadan önce Napoli'ye yerleşmişti.

OKULDAN AYRILIP KATILDIĞI ŞİRKETİN BAŞINA GEÇTİ



Paolo Bulgari ise okuldan ayrıldıktan kısa bir süre sonra şirkete katıldı ve değerli taşlar konusunda uzmanlaştı. Bu da şirketin başına geçmesini ve uluslararası büyümeyi yönetmesini sağladı.

Lüks pazarlara açılan firma mücevherin ötesine geçerek saat, parfüm, deri eşyalar ve otelcilik alanlarında da faaliyet göstermeye başladı.

Bvlgari firması, sosyal medya paylaşımında Paolo Bulgari'nin, "Her şey bir ilham kaynağı olabilir. Yaratıcılıkta kural yoktur. Asla." şeklindeki sözlerine yer verdi.



MÜŞTERİLERİ ARASINDA BİRÇOK YILDIZ VAR



Lüks tasarım markasının ünlü müşterileri arasında Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, Marilyn Monroe, Ingrid Bergman, Sophie Loren, Anne Hathaway, Zendaya ve Rihanna gibi isimler bulunuyor.

Bulgari Ailesi, 2011 yılında şirketteki çoğunluk hissesini yaklaşık 3,7 milyar euroluk bir anlaşmayla Fransız lüks grubu LVMH'ye satmıştı.

Paolo Bulgari, Roma'nın arka mahallelerindeki yoksul bölgelerde yaşayan gençleri eğitim ve mesleki kurslarla desteklemek için, eşiyle birlikte 2019 yılında Paolo Bulgari Vakfı'nı kurmuştu.



CENAZE TÖRENİ YARIN ROMA'DA YAPILACAK

Ünlü tasarımcının cenaze töreni yarın Roma'daki Santa Croce in Gerusalemme Bazilikası'nda düzenlenecek.