Ünlü müşterileri bile kurtaramadı. 99 yıllık bakkal kapanıyor
25.11.2026 10:40
İkinci Dünya Savaşı, kentsel dönüşüm ve Kovid-19 salgını gibi dönemleri geride bırakan işletme, son yıllardaki ekonomik koşullara dayanamadı.
ABD'nin New York kentinde 1927'den beri hizmet veren 99 yıllık aile marketi Zingone Bros., 30 Kasım'da kapılarını kapatıyor.
ABD'nin New York kentinde 99 yıldır faaliyet gösteren aile marketi Zingone Bros., 30 Kasım'da kapılarını kapatmaya hazırlanıyor.
Manhattan'daki Upper West Side bölgesinde Columbus Caddesi üzerinde yer alan marketin kapanış haberi, yerel yayın organı West Side Rag tarafından duyuruldu.
İtalya'nın Praiano kentinden göç eden Domenico ve Vicenzo Zingone kardeşlerin 1927 yılında kurduğu işletme, yaklaşık bir asırdır mahalle kültürünün merkezinde yer alıyor.
Müşterilerin aldıkları süt için fiş imzalayıp ay sonunda ödeme yaptığı, komşuların yedek anahtarlarını bıraktığı ve siparişlerin hala telefonla alındığı marketin kapanması bölge sakinlerinde büyük üzüntü yarattı.
New York Times gazetesinin haberine göre ailenin üçüncü kuşak temsilcilerinden 54 yaşındaki Nicholas Zingone Jr., telefonla sipariş geleneğini "Siz arayın, biz getirelim." sözleriyle özetledi.
İNTERNET SİPARİŞİ BİR ASIRLIK GELENEĞİ BİTİRDİ
İkinci Dünya Savaşı, kentsel dönüşüm ve Kovid-19 salgını gibi dönemleri geride bırakan işletme, son yıllardaki ekonomik koşullara dayanamadı.
Aile üyeleri, internetten market teslimatı döneminin, yeni gümrük vergilerinin ve New York'ta iş yapma maliyetlerindeki artışın kapanış kararında etkili olduğunu belirtti.
Dördüncü kuşağın marketi ömür boyu işletmek isteyip istemeyeceğine dair belirsizlik de süreci hızlandırdı.
Yaklaşık 50 yıldır haftada altı gün ve günde 12 saat ayakta çalışan 66 yaşındaki Dominick Zingone, emekli olmak istediğini belirterek "Gerçekten tükendim." dedi.
91 yaşındaki Nicholas Zingone Sr. ile oğulları 61 yaşındaki Richie ve 54 yaşındaki Nicholas Zingone Jr. ise dükkanı açık tutmak istiyor ancak bunun için diğer akrabaların hisselerini satın almaları gerekiyor.
Nicholas Zingone Jr., mevcut koşullarda umutlarını yitirdiklerini belirterek "Ayakta kalmanın tek yolu bir peri annemizin olması" ifadelerini kullandı.
Ağustos ayında babaannesi Evelyn Zingone'yi kaybeden 18 yaşındaki torun Ariel Zingone ise "Dükkan dedemin tüm hayatı" diyerek endişesini dile getirdi.
Manhattan'daki Upper West Side bölgesi
ÜNLÜ İSİMLER VE MAHALLE SAKİNLERİ KAPANIŞ KARARINA TEPKİLİ
Kapanış kararının ardından dükkanı ziyaret eden bölge sakinleri aileye teşekkür ederken, marketin ünlü müdavimleri de üzüntülerini paylaştı.
1976'dan beri mahallede yaşayan komedyen Jerry Seinfeld, marketin yerinin doldurulamayacağını vurguladı.
Seinfeld, "Sadece zamanın yaratabileceği şeyler vardır. Zingones da bunlardan biri. İnsan eliyle yapılamaz." dedi.
İlkokul çağındayken çocuklarının tek başına gitmesine izin verdikleri ilk yerin burası olduğunu anlatan Seinfeld, "Tıpkı ev gibi. Ev gibi kokuyor. Evin rahatlığına ve sıcaklığına sahip bir dükkan, mahalleyi mahalle yapan şeydir." diye konuştu.
Tenis efsanesi John McEnroe da Noel ağacı seçmek için marketin bodrumuna inmeyi çok sevdiğini belirterek "Kapandıklarına inanamıyorum." mesajını paylaştı.
Müşterilerin tepkisi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Richie Zingone, "İnsanların üzüleceğini biliyordum ama birisi ölmüş gibi, bir yas töreni gibi hissettireceğini bilmiyordum." dedi.
Pop yıldızı Olivia Rodrigo'nun geçen bahar "Stupid Song" klibini çektiği marketin son günleri, "Jurassic Park" filminin ortak senaristi David Koepp ve eski haber yapımcısı eşi Melissa Thomas tarafından kayda alınıyor.
MARKETİN SON GÜNLERİ KAMERA KAYITLARINDA
Pop yıldızı Olivia Rodrigo'nun geçen bahar "Stupid Song" klibini çektiği marketin son günleri, "Jurassic Park" filminin ortak senaristi David Koepp ve eski haber yapımcısı eşi Melissa Thomas tarafından kayda alınıyor.
Koepp, çekimler sırasında yaşanan duygusal anları anlatarak "Röportaj yaptığımız insanların yarısı hemen ağlamaya başlıyor, diğer yarısı da 'Zingones'in artık burada olmayacak olması hakkında ne hissediyorsunuz?' diye sorduğumuzda pek zorlamadan ağlıyor." dedi.
Marketin üst katında 11 yıl yaşayan senarist Andrew Briedis ise internetten paylaştığı videoda kapanış haberini "Bana Empire State Binası'nı yıkacaklarını söylemeleri gibi bir şey." sözleriyle değerlendirdi.
Yaklaşık 14 yıldır markette yaşayan ve çocukların okula giderken sevdiği sarman kedi Oliver için de 2001'den beri dükkanın müşterisi olan J.J. Grabenstein yeni bir yuva arıyor.