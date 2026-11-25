ÜNLÜ İSİMLER VE MAHALLE SAKİNLERİ KAPANIŞ KARARINA TEPKİLİ

Kapanış kararının ardından dükkanı ziyaret eden bölge sakinleri aileye teşekkür ederken, marketin ünlü müdavimleri de üzüntülerini paylaştı.

1976'dan beri mahallede yaşayan komedyen Jerry Seinfeld, marketin yerinin doldurulamayacağını vurguladı.

Seinfeld, "Sadece zamanın yaratabileceği şeyler vardır. Zingones da bunlardan biri. İnsan eliyle yapılamaz." dedi.

İlkokul çağındayken çocuklarının tek başına gitmesine izin verdikleri ilk yerin burası olduğunu anlatan Seinfeld, "Tıpkı ev gibi. Ev gibi kokuyor. Evin rahatlığına ve sıcaklığına sahip bir dükkan, mahalleyi mahalle yapan şeydir." diye konuştu.

Tenis efsanesi John McEnroe da Noel ağacı seçmek için marketin bodrumuna inmeyi çok sevdiğini belirterek "Kapandıklarına inanamıyorum." mesajını paylaştı.

Müşterilerin tepkisi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Richie Zingone, "İnsanların üzüleceğini biliyordum ama birisi ölmüş gibi, bir yas töreni gibi hissettireceğini bilmiyordum." dedi.