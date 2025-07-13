Ünlü nörologdan balık ve konserve uyarısı: Pişirmekle geçmiyor, ölümcül toksin içeriyor

Büyük tropikal resif balıklarından uzak durulması gerektiğini belirten Doktor Chen, bu balıklarda mercan resiflerindeki alglerden balıkların vücuduna geçerek zamanla biriken ciguatoksin adlı güçlü bir nörotoksinkonusunda uyarılarda bulundu.

"YANLIŞ TEŞHİS EDİLMESİ KOLAY"

Chen'e göre ciguatoksin zehirlenmesi, yanlış teşhis edilmesi kolay ve tuhaf belirtilerle kendini gösterebiliyor: soğuk hissedip aniden yanma, karıncalanma, baş dönmesi ve tekrarlayan kabuslar gibi. Bazı insanlarda kronik sinir hasarına da yol açabiliyor.

Üstelik balığı pişirmek çare değil çünkü ciguatoksin ısıya dayanıklı, yani pişirme sırasında yok olmuyor. Chen, büyük avcı balıkların özellikle karaciğer ve havyar kısımlarından uzak durulması gerektiğini açıkladı.

KONSERVE UYARISI

Chen’e göre şişmiş, çatlamış veya derin göçükleri olan konserve kutuları da büyük bir tehlike işareti. Bu durum, ölümcül botulinum toksini üreten bakterilerin varlığına işaret edebilir. Bu toksin, sinirlerden kaslara giden sinyalleri engelleyerek felce, görme kaybına ve solunum yetmezliğine yol açabiliyor.

En korkutucu kısmı ise botulinum toksininin tadı veya kokusu olmaması. Üstelik yemeği ısıtmak her zaman yeterli değil. Chen, bu durumda tek çözümün şüpheli konserveyi hiç düşünmeden atmak olduğunu söyledi.