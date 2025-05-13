Ünlü rapçiye yönelik "seks ticareti" davası başladı

"Diddy" ve "Puff Daddy" lakaplarıyla tanınan rapçi, jüri seçiminin tamamlanmasının ardından Manhattan'da görülmeye başlayan davada "seks ticaretiyle" suçlanıyor.

Şantaj, alıkoyma, şiddet, cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma gibi bir dizi suçlamanın geçtiği Diddy Puff olayı ABD basınında "ikinci Epistein olayı" diye yorumlanıyor.



Savcılar, Diddy'nin faaliyetlerinin "suç teşkil ettiğini" belirterek, söz konusu suçları yakın çevresinin yardımıyla işlediği değerlendirmesinde bulundu.



Diddy'nin avukatlarından Teny Geragos ise rapçinin "aile içi şiddete" iştirak ettiğini ama "seks ticareti" faaliyetinde bulunmadığını savundu.

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Amerikalı rapçi günlerce sürdüğü ve cinsel saldırıların kayıt altına alındığı öne sürülen partiler organize etmekle suçlanıyor.

Davacı avukat Tony Buzbee, Combs tarafından cinsel saldırı ve istismara uğradığını belirten 120 kişiyi temsil ediyor.

Combs, "Freak Offs" (sapkın partiler) adı verilen organizasyonları düzenlemekle ve bu partilere katılmaya mecbur kıldığı kişileri cinsel ilişkiye girmeye zorlamakla suçlanıyor.

EN AZ 15 YIL

Rapçi ve yapımcı Diddy, 16 Eylül 2024'te "seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme" suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.



İddianamede Combs'un mağdurlara "ekonomik, psikolojik, sözlü ve fiziksel şiddette bulunduğu" ifade edilmişti.

Ünlü rapçinin partileri düzenlediği evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ele geçirilmişti.



Suçlu bulunması halinde Combs, en az 15 yıl, en fazla ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilecek.

