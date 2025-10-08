Ünlü ressam Bob Ross'un tabloları satışa çıkıyor

Amerikalı Ressam Bob Ross'un 30 tablosu, federal fon kesintileriyle karşılaşan kamu televizyonlarına destek amacıyla açık artırmayla satılıyor.

Ross’un imzasını taşıyan otuz tablo, federal bütçe kesintileri nedeniyle mali sıkıntı yaşayan kamu televizyonlarına kaynak yaratmak amacıyla açık artırmaya çıkarılıyor.



Ekran başında yaptığı resimlerle tanınan Ross, 1980'ler ve 90'larda kamu yayıncılığının simgelerinden biri haline gelmişti.



Bob Ross A.Ş. Başkanı Joan Kowalski, Ross'un hayatını "sanatı herkes için ulaşılabilir kılmaya adadığını" söyledi.



Kowalski, "Bu açık artırma, onun mirasının, yıllar boyunca Amerikalıların evlerine neşe ve yaratıcılık taşıyan aynı mecrayı desteklemeye devam etmesini sağlıyor" diye konuştu.



SATIŞLAR LOS ANGELES'TA BAŞLAYACAK



Associated Press (AP) ajansının haberine göre Los Angeles'taki Bonhams müzayede evi, Ross’un üç tablosunu 11 Kasım’da satışa sunacak.



Satışlar daha sonra Londra, New York, Boston ve çevrim içi platformlarda düzenlenecek müzayedelerle devam edecek.



Açık artırmalardan elde edilecek gelirin tamamı, yapımlarında American Public Television’ın içeriklerini kullanan televizyon kanallarına aktarılacak.



Girişimle, özellikle küçük ve kırsal bölgelerdeki kanalların, Ross’un programından uyarlanan The Best of Joy of Painting, America’s Test Kitchen, Julia Child’s French Chef Classics ve This Old House gibi popüler yapımların telif ücretlerini ödemesine destek olunması hedefleniyor.



KAMU YAYIN KURUMLARININ ÖDENEKLERİ KESİLMİŞTİ



Bu yılın temmuz ayında ABD Başkanı Donald Trump’ın talebi üzerine Kongre, kamu yayıncılığı için ayrılan 1,1 milyar dolarlık ödeneği kaldırmıştı.



Söz konusu karar, yaklaşık 330 PBS ve 246 NPR istasyonunu alternatif finansman kaynakları bulmaya yöneltti.



Çok sayıda istasyon acil bağış kampanyaları düzenlerken, bazıları çalışanlarını işten çıkarmak ve programlarını azaltmak zorunda kaldı.



1995 yılında kansere bağlı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybeden Bob Ross, The Joy of Painting adlı programıyla tanınıyordu.



Eski Hava Kuvvetleri eğitmenlerinden olan Ross, 11 yıl boyunca hem ABD'de hem de dünya genelinde yayımlanan programında sakin tavrı ve "hata yoktur, yalnızca mutlu kazalar vardır" gibi sözleriyle izleyicilerin sevgisini kazanmıştı.



Programı, Kovid-19 pandemisi sırasındaki karantinalar döneminde yeniden popüler olmuştu.



TABLOLARIN DEĞERİ 1,4 MİLYON DOLARI BULABİLİR



Açık artırmaya çıkarılacak otuz tablo, Ross’un kariyerinin farklı dönemlerinden "mutlu küçük bulutlar" ve "mutlu küçük ağaçlar" gibi imzası haline gelen unsurları barındıran manzara resimlerinden oluşuyor.



Sanatçı, bu eserlerin çoğunu 30 dakikalık televizyon programları sırasında canlı yayında yapmıştı.



Bonhams müzayede evi, ağustos ayında Ross’un 1990’ların başında yaptığı iki dağ ve göl tablosunu 114 bin 800 ve 95 bin 750 dolara satmıştı.



Kuruma göre, satışa sunulacak otuz tablonun toplam değerinin 850 bin ila 1,4 milyon dolar arasında olması bekleniyor