Ünlü ressam ve heykeltıraş Fernando Botero için cenaze töreni düzenlendi

Uluslararası müzayedelerde milyonlarca dolara satılan Botero'nun eserleri ve koleksiyonlarından "Atlı Adam" heykeli, 2022'de New York'taki Christie's müzayedesinde 4,3 milyon dolarak satılarak rekor kırdı.

Botero'nun 2004'te ülkede onlarca yıldır devam eden ve şiddeti tasvir eden "Geçit töreni", "Araba bombası", Hüzün", "Ağlayan Kadın" ve "Düşen Adam" yağlı boya eserleri Kolombiya'da ve dünyada büyük ses getirdi.

Botero'nun eserleri ve heykelleri doğduğu şehir Medellin'in şehir meydanında ve başkent Bogota'da adına açılan Botero Müzesi'nde her gün yüzlerce yerli ve yabancı ziyaretçi akınına uğruyor.

Botero, 19 Nisan 1932'de Antioquia yönetim bölgesinin başkenti Medellin'de dünyaya geldi.