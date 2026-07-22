Ünlü şarkıcı D4vd cinayeti böyle planlamış. Testere, şişme havuz ve ceset torbası

D4vd sahne adıyla bilinen 21 yaşındaki fenomen şarkıcı David Burke'ün yargılandığı cinayet davasında ön duruşma başladı.

Savcılık, Burke'ün 14 yaşındaki kız arkadaşı Celeste Rivas Hernandez'i ilişkilerini kamuoyuna açıklamakla tehdit etmesinin ardından bıçaklayarak öldürdüğünü ve cesedini parçaladığını öne sürdü.

Nisan ayında tutuklanan Burke hakkında birinci derece cinayet, cesede zarar verme ve çocuğun cinsel istismarı suçlamaları yöneltiliyor. Sanatçı tüm suçlamaları reddederken, dava ölüm cezasına kadar varabilecek yaptırımlar içeriyor.

YÜKSELEN KARİYERİ DAVA İLE DURDU

Burke, 2022 yılında Fortnite videoları için kaydettiği şarkılarla TikTok 'ta ün kazandı. "Romantic Homicide" adlı parçasıyla yakaladığı çıkışın ardından Interscope Records ile milyonlarca dolarlık anlaşma imzaladı.

İlk stüdyo albümü ise savcılığa göre kız arkadaşı Hernandez'in kaybolduğu hafta olan Nisan 2025'te yayımlandı.

Ön duruşmada savcılığın amacı, davanın yargılamaya taşınması için yeterli delil bulunduğunu mahkemeye göstermek.

MAHKEMEDE KORKUNÇ FOTOĞRAFLAR GÖSTERİLDİ

Los Angeles Yüksek Mahkemesi Yargıcı Charlaine Olmedo, duruşmanın başında mağdurun ailesinin salonda bulunduğunu belirtti.

Turuncu cezaevi tulumu ve kelepçelerle mahkemeye getirilen Burke'ün avukatlarıyla birlikte gülümsediği görüldü.

SAHTE İSİM KULLANARAK MOTORLU TESTERE ALDI

Duruşma boyunca savcılık, olay yeri fotoğraflarının yanı sıra Burke'ün cinayetten sonra sahte isim kullanarak internetten satın aldığı öne sürülen üç motorlu testere, kürek ve çeşitli ekipmanların görüntülerini mahkemeye sundu.

Savcılığa göre Burke, cesedi garajında parçalarken kanın zemine akmasını önlemek amacıyla mavi renkli şişme bir çocuk havuzu kullandı.

CESET ARABASININ BAGAJINDAN ÇIKTI

Mahkemede ifade veren Los Angeles Polis Departmanı dedektifi Joshua Byers, mağdura ait kalıntıların Eylül 2025'te Burke'e kayıtlı bir Tesla'nın bagajında bulunduğunu anlattı.

Byers, çekici otoparkındaki görevlilerin araçtan yayılan ağır koku üzerine polisi çağırdığını söyledi.

Dedektifin ifadesine göre, mağdurun başı ve gövdesi aracın ön bagajındaki siyah bir ceset torbasında bulundu. Kesilmiş kol ve bacaklarının ise torbanın altında bulunan plastik çöp poşetine konulduğu belirtildi.

Byers ayrıca mağdurun sağ işaret parmağında bulunan "SHHH..." dövmesinin, Burke'ün kendi sağ işaret parmağındaki dövmeyle aynı olduğunu ifade etti.

CESEDİ ARABADA BIRAKIP TURNEYE ÇIKTI

Savcılık, cesedin parçalandığı öne sürülen şişme havuza ait mavi plastik parçalarının mağdurun vücudunda tespit edildiğini de aktardı.

Dedektif, cesedin 29 Temmuz 2025'ten itibaren Tesla'nın bagajında bulunduğunu, Burke'ün aracı evinin yakınında bırakıp konser turnesine çıktığını öne sürdü.

SAVCILIKTAN KAN DONDURAN İDDİA

Savcılık, Burke ile Hernandez arasındaki cinsel ilişkinin kız çocuğu 11 yaşındayken başladığını iddia etti.

Soruşturma kapsamında ele geçirilen mesajlarda cinsellik, hamilelik, kürtaj ve ertesi gün hapına ilişkin yazışmalar ile cinsel içerikli fotoğrafların bulunduğu belirtildi.

Savcılık, Hernandez'in ilişkiyi kamuoyuna açıklamakla tehdit etmesi üzerine Burke'ün kariyerinin zarar göreceği korkusuyla cinayeti işlediğini öne sürdü.

Burke'ün, savcılığın cinayetin işlendiğini iddia ettiği tarihten yaklaşık iki hafta önce California'daki Coachella Valley Müzik ve Sanat Festivali'nde sahne aldığı da kaydedildi.