Ünlü şarkıcının arabasında parçalanmış ceset bulundu

ABD'de "D4vd" olarak bilinen ünlü şarkıcı David Anthony Burke adına kayıtlı bir Tesla'nın bagajında parçalara ayrılmış bir ceset bulundu.

Olay, çevredekiler tarafından fark edilen yoğun koku üzerine Los Angeles Polisi'nin Hollywood’daki bir çekici otoparkına gitmesiyle ortaya çıktı.

Polis kaynaklarının TMZ’ye verdiği bilgiye göre, çürümüş halde bulunan ceset, çöp poşeti benzeri bir torbaya ciddi şekilde parçalanmış şekilde konmuştu.

ARAÇ BEŞ GÜN ÖNCE TERK EDİLMİŞ

Polis kaynaklarına göre Tesla, sahne adı D4vd olan müzisyen David Anthony Burke adına kayıtlı. Teksas plakalı Tesla, Hollywood Hills’teki lüks Bird Streets semtindeki otoparka en az beş gün önce terk edilmişti.

Şarkıcı D4vd'in sözcüsü NBC Los Angeles'a yaptığı açıklamada, şarkıcının bilgilendirildiğini ve "yetkililerle tam iş birliği içinde olduğunu" söyledi.

TikTok’ta 3,6 milyon takipçisi bulunan ve dünya turnesinde olan D4vd, salı günü Minneapolis’te konser vermeye hazırlanıyordu.