Ünlü şarkıcı madde bağımlısı olduğunu açıkladı: ''Hala hayatta olmam bir mucize''

Şöhretin zirvesindeyken başladığı madde bağımlılığıyla ilgili konuşan Lee, bu alışkanlığın onu nasıl mahvettiğini şu sözlerle anlattı:



“O zamanlar kendimi tanıyamıyordum. Bazen psikoz ataklarının ortasında, elimde çekiçle evimi darmadağın ederken aynaya bakıp ‘Ne halt ediyorum ben?’ diyordum. Başarılı bir genç adamdım, harika bir kariyerim ve muhteşem bir hayatım vardı. 'Ne yapıyorum ben' diye düşünüyordum.”

KLİNİĞE YATIRILDI



Jon Lee'nin bağımlılığı, S Club 7 dağıldıktan sonra 30’lu yaşlarında başladı. 6 yıl önce sabaha karşı evini tahrip ederken komşuların polisi araması üzerine kliniğe götürülen Lee, gözlem altına alındı. Ünlü şarkıcı, o geceyi ''Kapıda biri bekliyordu, sanırım kendime zarar verme ihtimalim vardı'' sözleriyle aktardı.

''UYANMAK İSTEMİYORDUM''



Kristal meth dışında başka maddeler de denediğini söyleyen Lee, bu maddeleri önerilen dozdan dört kat daha fazla aldığını açıkladı. İngiliz şarkıcı, “Düzenli olarak yüksek dozda alıyordum, çünkü bazen uyanmak istemiyordum. Hala hayatta olmam bir mucize” ifadelerini kullandı.

2010 yılında eşcinsel olduğunu kamuoyuyla paylaşan eski pop yıldızı, bağımlılığının temelinde genç yaşta gelen ani şöhretin ve cinsel yönelimini gizleme çabasının yattığını belirtti.



