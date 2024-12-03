Ünlü şefin minibüsü çalındı: 25 bin sterlin değerinde turta kayıp!

İngiltere 'de iki restoran ve bir pub sahibi olan Michelin yıldızlı şef Tommy Banks, sosyal medyada 25 bin sterlin değerinde turta minibüsünün çalındığını duyurdu. Soğutmalı aracın York Noel Pazarı'nda bulunan pop-up turta tezgahına teslimat yapması gerekiyordu ancak araç buraya giç ulaşmadı. Ünlü şef, hırsızlara turtaları bir toplum merkezine bırakmaları çağrısında bulunarak şunları söyledi: "Sizin bir suçlu olduğunuzu biliyorum, ancak belki de Noel olduğu için güzel bir şey yaparsınız ve çaldığınız bu turtalarla birkaç bin kişiyi doyurabiliriz, doğru olanı yapın."

"TURTA KUTULARINDA ADIM YAZIYOR"

Şef sosyal medyada paylaştığı videoda, "Hırsızların kamyonetle birlikte 2 bin 500 turta çaldıklarını fark etmediklerini tahmin ediyorum! Turtaların hepsi benim adımın yazılı olduğu kutularda olduğundan satılması pek kolay değil. Eğer hırsızsanız ve bunu okuyorsanız, turtaları bir yere bırakmanızı rica ediyorum. Böylece en azından onları yiyeceğe ihtiyacı olan insanlara verebiliriz ve israf olmazlar." diye konuştu.



İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin Great British Menu adlı şovunda jüri üyeliği yapmış olan şef, çalınan yiyecekler arasında biftek ve bira, hindi ve kızılcık ve balkabağı dolgulu turtalar bulunduğunu ve bunların bir restoranın bir haftalık ihtiyacını karşılamaya yeteceğini söyledi.