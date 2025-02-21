Ünlü şefin restoranında hırsızlık: 500 kedisi çalındı!

Dünyaca ünlü şef Gordon Ramsay'nin Londra’daki Lucky Cat 22 Bishopsgate adlı mekanından, sadece bir hafta içinde yaklaşık 500 maneki-neko kedi biblosunun çalındığını açıkladı.

ITV’de yayımlanan The Jonathan Ross Show’da konuşan Ramsay, restoranındaki Japon şans kedilerinin hızla kaybolduğunu belirterek, “Geçen hafta tam 477 kedi çalındı, her biri 4,50 sterline mal oldu” dedi.

Ünlü şefin hesaplamalarına göre, bu durum ona bir haftada 2 bin sterlinlik bir kayba mal oldu.



POLİSE BAŞVURU YAPILMADI

Londra Şehri Polisi, restorandan herhangi bir hırsızlık ihbarı almadıklarını belirtti. Japon kültüründe şans getirdiğine inanılan maneki-neko figürleri, Lucky Cat restoranlarının sembolik bir parçası olarak biliniyor.



Dünyada 80’den fazla restoranı bulunan Ramsay, kariyerinin geldiği noktayı şu sözlerle değerlendirdi:

“1998’de Restaurant Gordon Ramsay’i açarken, bugünlere geleceğimi asla düşünmezdim. Bu yıl, üç Michelin yıldızımızla 24. yılımızı kutluyoruz.”

