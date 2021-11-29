Ünlü sözlük Merriam-Webster, 2021'in kelimesini açıkladı

1831 yılında ABD’de kurulan ve dünyanın en önemli sözlüklerinden biri olarak kabul edilen Merriam-Webster, 2021 yılının kelimesini açıkladı.



Corona virüs pandemisi nedeniyle hayatımızın en önemli kelimelerinden biri haline gelen “vaccine” (aşı), yılın kelimesi seçildi.



2021’İN HER GÜNÜ VERİLERİMİZDE YER ALIYORDU



Merriam-Webster'ın genel yayın yönetmeni Peter Sokolowski, yılın kelimesini duyurmadan önce yaptığı açıklamada, “Bu, 2021'in her günü, verilerimizde son derece yüksek çıkan bir kelimeydi” dedi.



Sokolowski, “Bu kelime gerçekten iki farklı hikayeyi temsil ediyor. Biri, aşıların geliştirildiği bu olağanüstü hız olan bilim hikayesidir. Ama aynı zamanda politika, siyaset ve siyasi aidiyet ile ilgili tartışmalar da var. Bu iki büyük hikayeyi taşıyan tek kelime "dedi.



İLK KULLANIMI 1882’YE KADAR UZANIYOR



Geçtiğimiz günlerde Oxford Sözlüğü de “vaccine” kelimesinin kısaltması olan “vax”ı yılın kelimesi seçmişti.



Sokolowski, "Salgın silahın patlaması gibiydi ve şimdi de etkileri görülüyor" derken, kelimenin bilinen ilk kullanımının 1882’ye kadar uzandığını sözlerine ekledi.



Merriam-Webster, geçtiğimiz yıl "pandemi"yi yılın kelimesi olarak seçmişti.