Ünlü sporcuya açılan cinsel saldırı davası geri çekildi

2023 yılında ortaya atılan ilk iddianın ardından dava sürüyordu. Ortaya çıkan iddianın sonrasında taraflar açıklamalarda bulunmuştu.

McGregor, Haziran 2023'te Miami Heat'in Denver Nuggets ile oynadığı NBA finalleri 4. maçında, ağrı kesici sprey markasını tanıtmak için yapılan sponsorluk anlaşmasının bir parçası olarak maça katıldı.

İlk davaya göre McGregor, maçın sonunda mekanın VIP bölümünde bir kadınla buluştu.

McGregor'un çevresinden birinin kadını erkekler tuvaletine götürdüğü ve McGregor'un burada tuvalet kabininde kadına saldırdığı iddia ediliyor.

Savcılar dava hakkında kovuşturma yapılmasına gerek görmedi ardında kadının avukatları Florida'daki bir mahkemeye davayı düşürme talebinde bulundu. Talebin ardından İrlandalı sporcuya açılan dava düşürüldü.

Ünlü sporcu geçtiğimiz yıl İrlanda'da açılan cinsel saldırı davasında 250 bin dolar tazminat ödemeye mahkum edilmişti.

Sporcu, 12 aylık bir süre içinde üç kez uyuşturucu testine girmemesi nedeniyle 18 ay men cezasına çarptırılmıştı. McGregor, gelecek yılın Mart ayında tekrar dövüşebilecek. Bu da ona, ABD Başkanı Donald Trump'ın doğum günüyle aynı zamana denk gelecek şekilde 14 Haziran'da Beyaz Saray'da düzenlenmesi planlanan bir UFC etkinliğinde dövüşme olanağı sağlayacak.