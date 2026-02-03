Ünlü sunucunun 84 yaşındaki annesi kaçırıldı. NBC ekibi seferber oldu
03.02.2026 09:10
Son Güncelleme: 03.02.2026 09:16
NBC’nin yıldız sunucusu Savannah Guthrie ve annesi Nancy Guthrie.
NBC’nin yıldız sunucusu Savannah Guthrie'nin 84 yaşındaki annesi kaçırıldı. 2026 Kış Olimpiyatları için İtalya’ya gitmeye hazırlanan ünlü sunucu, tüm planlarını iptal etti. NBC ve güvenlik güçleri arama çalışmalarında seferber oldu.
Amerikan yayın kuruluşu NBC’nin yıldız sunucularından Savannah Guthrie’nin 84 yaşındaki annesi Nancy Guthrie kayboldu.
CNN'in haberine göre Guthrie’nin, İtalya’da yapılacak 2026 Kış Olimpiyatları yayını için pazartesi günü yola çıkması bekleniyordu ancak sunucu Arizona’nın Tucson kentinde yürütülen yoğun arama çalışmalarına katıldı.
Yetkililer, Nancy Guthrie’nin kaçırılma ihtimalini değerlendirirken, evin “olası bir suç mahalli” olduğunu açıkladı.
NBC'DEN GENİŞ ÇAPLI DESTEK
NBC, sevilen sunucusu için tüm imkanlarını seferber etti. Guthrie’nin birlikte sunduğu Today programının sunucuları ihbar hattı numarasını televizyon ve sosyal medya üzerinden defalarca paylaştı.
Tom Llamas, pazartesi gecesi sunduğu NBC Nightly News’i kayıp vakasıyla açarak, “Bu hikaye haber merkezimiz için fazlasıyla kişisel.” dedi.
Llamas, şerifin kendisine verdiği bilgiye göre Nancy Guthrie’nin “gece yarısı yatağından, iradesi dışında kaçırılarak götürülmüş olabileceğini” aktardı.
OLİMPİYAT PLANLARI ASKIDA
NBC’de 19 yıldır görev yapan Savannah Guthrie, 2011’de “Today” programı ekibine katıldı ve bir yıl sonra ana sunuculardan biri oldu. Yıllar içinde Olimpiyat açılış törenleri başta olmak üzere birçok önemli yayında görev aldı.
Bu hafta cuma günü Milano’daki San Siro Stadyumu’nda, spor yorumcusu Terry Gannon ile birlikte Olimpiyat açılış törenini sunması planlanıyordu. Ancak bir NBC yetkilisi, Guthrie’nin bu yayında yer almayacağını bildirdi.
Ayrıca, normalde ana sunucu olan Mike Tirico’nun Super Bowl nedeniyle Kaliforniya’da bulunacak olması sebebiyle, Guthrie’nin ilk gece prime time yayınını da sunması bekleniyordu.
“HAYATININ EN KÖTÜ TELEFONUYDU”
Aileye yakın bir NBC yapımcısı, Guthrie’nin annesinin kaybolduğu haberini aldığı anı “hayatının en kötü telefonu” olarak tanımladı.
Pima County yetkilileri, Nancy Guthrie’nin evinin aile üyeleri tarafından arandığını, sonuç alınamayınca pazar günü öğle saatlerinde 911’e kayıp ihbarı yapıldığını açıkladı.
Savannah Guthrie’nin hemen Tucson’a uçtuğu, şeriflik ofisiyle ve kendi güvenlik ekibiyle temas halinde olduğu belirtildi.
ANNESİ DE PROGRAMINA KATILMIŞTI
Guthrie, geçtiğimiz sonbaharda “Today” programında Tucson’daki köklerinden söz etmiş, kendisini “çölün kızı” olarak tanımlamıştı. Programda annesi Nancy ile yerel bir restoranda yemek yemiş, Nancy de Tucson’u “havası, yaşam kalitesi ve sakinliğiyle harika” sözleriyle anlatmıştı.
Savannah Guthrie, pazartesi günü ailesi adına yaptığı açıklamada, emniyet güçlerine teşekkür ederek, “Odağımız sevgili annemizin sağ salim bulunması.” dedi.