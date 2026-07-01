Ünlü sunucunun annesi kaçırılmıştı, her şey yalan çıktı. "Üç fidye notu da sahte"

MESAJLAR MEDYAYA GÖNDERİLDİ

İncelemeye alınan üç mesajın da ilk olarak TMZ başta olmak üzere çeşitli medya kuruluşlarına gönderildiği, daha sonra güvenlik güçlerine teslim edildiği belirtildi.

Savannah Guthrie ise daha önce sosyal medya üzerinden yayınladığı videolarda fidye taleplerine değinmiş, annesini kaçıran kişilere doğrudan iletişim kurmaları çağrısında bulunarak "Ödeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

KRİPTO PARA HESABINDAKİ FİDYE ÇEKİLMEDİ

Nancy Guthrie, 31 Ocak'ta Arizona eyaletinin Tucson kentindeki evinde son kez görüldü. Sağlık sorunları ve hareket kısıtlılığı bulunduğu belirtilen Guthrie'den o tarihten bu yana haber alınamıyor.

FBI 'ın daha önce incelediği ilk fidye notunda, milyonlarca dolarlık kripto para talep edildiği ve ödeme için iki ayrı son tarih verildiği bildirilmişti.

Yetkililer, notun gerçek olup olmadığını test etmek amacıyla belirtilen kripto para hesabına küçük miktarda ödeme gönderdi. Ancak söz konusu para hesaptan hiç çekilmedi.

GÖNDERİLEN FİDYE MESAJLARI SAHTE ÇIKTI

FBI, bu bulgu ve kamuoyuyla paylaşılmayan diğer incelemeler sonucunda ilk iki fidye notunun aynı kişi ya da kişiler tarafından gönderildiğini, ancak bunların Nancy Guthrie'nin kaybolmasıyla bağlantılı olmadığını değerlendirdi.

Geçen hafta TMZ'ye gönderilen ve kaçıranların kimliklerinin bilindiğini, hatta olaya ilişkin görüntüler bulunduğunu öne süren üçüncü mesajın da sahte olduğu sonucuna varıldı. FBI, bu sonuca nasıl ulaşıldığına ilişkin ayrıntı paylaşmadı.