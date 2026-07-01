Ünlü sunucunun annesi kaçırılmıştı, her şey yalan çıktı. "Üç fidye notu da sahte"
01.07.2026 08:25
Savannah Guthrie ve 84 yaşındaki kayıp annesi Nancy Guthrie.
Ünlü sunucu Savannah Guthrie'nin kaybolan annesi Nancy Guthrie'ye ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Bir FBI yetkilisi, şimdiye kadar ortaya çıkan üç fidye notunun da sahte olduğunu açıkladı.
ABD'de televizyon programı "Today"in sunucularından Savannah Guthrie'nin ocak ayında kaybolan 84 yaşındaki annesi Nancy Guthrie'ye ilişkin soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Reuters'a konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir FBI yetkilisi, bugüne kadar kamuoyuna yansıyan üç fidye notunun da gerçek olmadığının tespit edildiğini söyledi.
Söz konusu değerlendirme, şubat ayının başında ortaya çıkan iki fidye notu ile geçen hafta medyaya gönderilen ve kaçıran kişilerin kimliklerini bildiğini öne süren üçüncü mesajı kapsıyor.
Bir diğer kolluk kuvveti yetkilisi de FBI'ın ulaştığı bu sonucu doğruladı.
KAÇIRILMA İHTİMALİ YENİDEN TARTIŞILIYOR
FBI'ın fidye notlarını sahte olarak değerlendirmesi, Nancy Guthrie'nin gerçekten fidye amacıyla kaçırıldığı yönündeki temel varsayımın da yeniden sorgulanmasına yol açtı.
Soruşturmayı yürüten Pima County Şerif Ofisi ise fidye notlarına ilişkin yorum yapmayı reddetti.
Yetkililer, soruşturmanın aktif şekilde sürdüğünü belirterek, olay yerinden elde edilen DNA örnekleri ile güvenlik kamerası görüntülerinin adli incelemesinin devam ettiğini belirtti.
Nancy Guthrie, 31 Ocak'ta Arizona eyaletindeki evinde son kez görüldü. Sağlık sorunlar bulunduğu belirtilen Guthrie'den o tarihten bu yana haber alınamıyor.
MESAJLAR MEDYAYA GÖNDERİLDİ
İncelemeye alınan üç mesajın da ilk olarak TMZ başta olmak üzere çeşitli medya kuruluşlarına gönderildiği, daha sonra güvenlik güçlerine teslim edildiği belirtildi.
Savannah Guthrie ise daha önce sosyal medya üzerinden yayınladığı videolarda fidye taleplerine değinmiş, annesini kaçıran kişilere doğrudan iletişim kurmaları çağrısında bulunarak "Ödeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
KRİPTO PARA HESABINDAKİ FİDYE ÇEKİLMEDİ
Nancy Guthrie, 31 Ocak'ta Arizona eyaletinin Tucson kentindeki evinde son kez görüldü. Sağlık sorunları ve hareket kısıtlılığı bulunduğu belirtilen Guthrie'den o tarihten bu yana haber alınamıyor.
FBI'ın daha önce incelediği ilk fidye notunda, milyonlarca dolarlık kripto para talep edildiği ve ödeme için iki ayrı son tarih verildiği bildirilmişti.
Yetkililer, notun gerçek olup olmadığını test etmek amacıyla belirtilen kripto para hesabına küçük miktarda ödeme gönderdi. Ancak söz konusu para hesaptan hiç çekilmedi.
GÖNDERİLEN FİDYE MESAJLARI SAHTE ÇIKTI
FBI, bu bulgu ve kamuoyuyla paylaşılmayan diğer incelemeler sonucunda ilk iki fidye notunun aynı kişi ya da kişiler tarafından gönderildiğini, ancak bunların Nancy Guthrie'nin kaybolmasıyla bağlantılı olmadığını değerlendirdi.
Geçen hafta TMZ'ye gönderilen ve kaçıranların kimliklerinin bilindiğini, hatta olaya ilişkin görüntüler bulunduğunu öne süren üçüncü mesajın da sahte olduğu sonucuna varıldı. FBI, bu sonuca nasıl ulaşıldığına ilişkin ayrıntı paylaşmadı.