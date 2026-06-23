Ünlü sunucunun annesi kaçırılmıştı, öldüğü ortaya çıktı: Sır gibi saklanan not açıklandı

Amerikan yayın kuruluşu NBC'nin "Today" programı sunucularından Savannah Guthrie’nin annesi Nancy Guthrie’nin kaybolmasına ilişkin soruşturmada dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

CNN’e konuşan ve soruşturma hakkında bilgi sahibi olan çok sayıda kolluk kuvveti kaynağına göre, şubat ayında medya kuruluşlarına gönderilen ikinci notta Nancy Guthrie’nin öldüğü iddia edildi.

Söz konusu not, milyonlarca dolar fidye talep edilen ilk mesajın ardından gönderildi. Yetkililer her iki mesajın da kaçıranlar tarafından gönderilmiş olabileceğine inanıyor.

İKİNCİ NOTTA ÖLÜM İDDİASI

İkinci notta, Nancy Guthrie’nin kaçırıldıktan kısa süre sonra hayatını kaybettiği belirtildi. Mesajda, kaçıranların onu öldürmeyi amaçlamadıkları ancak Guthrie’nin kaçırılmasının ardından yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

Guthrie ailesi ise 7 Şubat'ta yayınladıkları duygusal bir videoda, Savannah Guthrie’nin "Mesajınızı aldık ve anladık." sözleriyle nota yanıt verdi.

İÇERİK AYLARDIR GİZLİ TUTULDU

İkinci notun içeriği notu alan Arizona'nın Tucson kentindeki bir televizyon kanalının haber servisi tarafından biliniyordu.

Ancak kolluk kuvvetleri ve ailenin talebi üzerine, gelecekte gelebilecek olası mesajların doğrulanabilmesi amacıyla notların içeriği kamuoyuyla paylaşılmadı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Nancy Guthrie, 1 Şubat'ta Arizona’daki evinin güvenlik kameralarına silahlı ve maskeli bir kişinin yansımasının ardından kayıp olarak bildirildi.

Aradan 20 haftadan fazla süre geçmesine rağmen, geniş çaplı soruşturma ve toplum desteğine rağmen Guthrie’nin nerede olduğu ya da başına ne geldiği konusunda net bir sonuca ulaşılamadı.

Soruşturma boyunca çeşitli medya kuruluşlarına, Guthrie’nin kayboluşunda rol aldığını iddia eden kişiler tarafından çok sayıda fidye notu gönderildi. Ancak yetkililer, bu mesajların gerçekliği konusunda kamuoyuna sınırlı bilgi verdi.

Soruşturmanın halen "aktif ve devam eden" bir dosya olduğunu belirtiliyor.