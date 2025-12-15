Ünlü yönetmenin evinde cinayet. İki kişi ölü bulundu

ABD'nin Los Angeles kentinde yönetmen ve oyuncu Rob Reiner’a bir evde iki kişi ölü bulundu. Polis olayın cinayet ihtimaliyle soruşturulduğunu duyurdu.

Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) hayatını kaybeden kişilerin kimliklerine ilişkin bilgi paylaşmadı. Ancak İtfaiye departmanından bir yetkili, cesetlerin 78 yaşında bir erkek ile 68 yaşında bir kadına ait olduğu bilgisini verdi.

78 yaşındaki Rob Reiner, rol aldığı 1970’lerin popüler CBS dizisi All in the Family ile yönettiği The Princess Bride, This Is Spinal Tap, When Harry Met Sally, Stand by Me ve The American President gibi filmlerle tanınıyor.