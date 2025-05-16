Ünlü YouTuber'a reklam tepkisi: Antik kentte "Maya onaylı" çikolata tanıtımı

Dünyaca ünlü YouTuber MrBeast, kendi atıştırmalık markasını tanıtmak için Meksika’daki antik Maya şehirlerini kullandığı video nedeniyle tepkilerin odağı oldu. “2 bin Yıllık Antik Tapınakları Keşfettim” başlığıyla yayınlanan video, 10 Mayıs’tan bu yana yaklaşık 60 milyon izlenmeye ulaştı.



Videoda MrBeast, Calakmul ve Chichén Itzá gibi UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Maya kentlerini geziyor. Ancak bir piramide girerken kullandığı “Hükümetin bize bunu yapmamıza izin verdiğine inanamıyorum” ifadesi, özellikle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Sosyal medya kullanıcıları, ünlü isme Meksikalıların bile erişemediği alanlara girme izni verilmesini eleştirdi.

"TİCARİ AMAÇ İÇİN İSTİSMAR EDİLMEMELİ"

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Çarşamba günü YouTuber'a hangi koşullar altında erişim izni verildiğine ilişkin açıklama talep etti.



Ünlü isim videoda kendi markası olan atıştırmalıkların reklamını yapıyor ve bunlara "Maya onaylı" diyor

Öte yandan, Ulusal Arkeoloji ve Tarih Enstitüsü (INAH) de devreye girerek MrBeast’in yapım şirketi Full Circle Media hakkında resmi şikayette bulundu.



Enstitü, yaptığı açıklamada “Gençlerin yerli medeniyetlerimize duyduğu ilgiden memnunuz ancak bu ilgiyi ticari kazanç için istismar edenleri şiddetle kınıyoruz” ifadelerine yer verdi. Yapım şirketine verilen iznin, arkeolojik alanların ticari amaçla kullanımına onay vermediği vurgulandı.



Meksika hükümeti, şartlara uyulmadığı gerekçesiyle tazminat ve kamuoyu önünde bir geri çekilme talep ediyor. Tartışmalar yalnızca dijital ortamla sınırlı kalmadı. Yucatán eyaletinin başkenti Mérida’da konuşan 53 yaşındaki tur rehberi Jose Elias Aguayo, “Kısıtlamalar herkes için geçerli olmalı. Yerli, yabancı fark etmez” diyerek tepkisini dile getirdi.