UNRWA: Gazze'de ateşkes olmazsa bir nesil kaybolacak

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmazsa bir neslin yok olacağı uyarısında bulundu.

UNRWA: Gazze'de ateşkes olmazsa bir nesil kaybolacak

Lazzarini, X hesabından yaptığı açıklamada, çatışma ve savaşlarda ilk ve en çok acı çekenlerin çocuklar olduğuna dikkati çekerek 'de de durumun farklı olmadığını belirtti.

Çocukların dünyanın hiçbir yerindeki hiçbir çocuğun görmemesi, yaşamaması gereken şeyler yaşadığına işaret eden UNRWA Genel Komiseri, çok fazla kişi öldüğünü ve yaralandığını, hayatta kalanların ise derin bir travma yaşadığını kaydetti.

saldırıları sonucu çocukların okullarının yıkıldığını ve bütün bir eğitim yılını eğitim ve oyun olmadan kaybettiğini ifade etti.

Saldırıların 'deki çocukların çocukluklarını çaldığını belirten ve ateşkes çağrısında bulunan Lazzarini, Gazze'de ateşkes olmazsa bir neslin kaybolacağı uyarısında bulundu.

UNRWA: Gazze'de ateşkes olmazsa bir nesil kaybolacak - 1

'in 7 Ekim'den bu yana Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 232 Filistinli öldürüldü, 85 bin 37 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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