UNRWA: Gazze’de çocukların yüzde 80’i aşılandı

BM Filistin Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze’de çocukların yüzde 80’inin aşılandığını açıkladı. Lazzarini, ajansın Gazze genelinde sekiz yaş altı çocuklara yönelik çocuk felcine karşı aşı kampanyasına öncülük etmeye kararlı olduğunu vurguladı. Açıklamada, "Aşıların her çocuğa ulaşması için acilen ateşkes sağlanması gerekmektedir” denildi.

UNRWA: Gazze’de çocukların yüzde 80’i aşılandı

BM Filistin Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, ’de çocukların yüzde 80’inin aşılandığını duyurdu.

Lazzarini, “Aşılar, bu insanlık dışı yaşam koşullarına ve aşırı kalabalık barınaklara rağmen bulaşıcı hastalıkların yayılmasını engellemeye yardımcı oldu” dedi.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini bugün yaptığı açıklamada, UNICEF ve Sağlık Örgütü (DSÖ) ortaklığında İsrail- Hamas çatışmalarının başladığı 7 Ekim’den bu yana Gazze’de çocukların yüzde 80’inin aşılandığını ifade etti.

Açıklamada, “UNICEF'e aşıları sağladığı ve DSÖ ile yakın işbirliği içinde olduğu için teşekkür ederiz. UNRWA savaş başladığından bu yana Gazze'deki çocukların yüzde 80'ini aşılamıştır. Bu, insanlık dışı yaşam koşullarına, aşırı kalabalık barınaklara ve sığınma yerlerine rağmen bulaşıcı hastalıkların yayılmasını engellemeye yardımcı oldu. Aşılar, risk arttıkça hastalıkların kontrol altına alınmasında kilit rol oynamaktadır. Sağlık ekipleri, Gazze genelinde sekiz yaş altı çocuklara yönelik çocuk felcine karşı yaklaşan aşı kampanyasına öncülük etmeye kararlıdır. Aşıların hızlı ve güvenli bir şekilde ulaştırılması kilit önem taşımaktadır. Daha da önemlisi, aşıların her çocuğa ulaşması için acilen ateşkes sağlanması gerekmektedir” denildi.

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