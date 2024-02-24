UNRWA, Gazze'nin kuzeyine yardımı askıya aldı

Filistin'de yardım faaliyetlerinden sorumlu Birleşmiş Milletler yardım ajansı UNRWA, bölgedeki insanlar arasında artan kıtlık nedeniyle, "uygun insani operasyonların yürütülmesinin mümkün olmadığı" Gazze'nin kuzey bölgelerine yardım teslimatlarını duraklatmak zorunda kaldığını söyledi.



BM geçen ay Gazze'de özellikle kuzeydeki ihtiyaçların acil olduğu "kıtlık bölgeleri" konusunda uyarıda bulunmaya başladı.



O zamandan bu yana koşullar giderek kötüleşti ve aç insanların geçen kamyonlardan yardım almak için endişe verici girişimlerde bulunmasına neden oldu.



UNRWA dış ilişkiler direktörü Tamara Alrifai, "Aç ve bitkin insanların çaresiz davranışları, kamyonlarımızın güvenli ve düzenli geçişini engelliyor" dedi.

"TIRLARIN DURDURULMASI İNSANİ OPERASYONLARI ENGELLİYOR"



Alrifai, insanları suçluyormuş veya bu olayları suç teşkil eden eylemler olarak tanımlıyormuş gibi görünmek istemediklerini vurgularken, "Kendilerine yardım etmek için tırlarımızı durdurmalarının artık doğru insani operasyonların yürütülmesini engellediğini söylemek istiyoruz" diye ekledi.



İsrail yetkilileri tarafından bir aydan uzun bir süredir kuzey Gazze'ye yardım gönderme izni verilmiyor.



Ajans ayrıca, fon krizi nedeniyle önümüzdeki haftalarda Orta Doğu'daki operasyonlarını durdurmak zorunda kalabileceği konusunda uyardı.



Başbakan Benjamin Netanyahu da dahil olmak üzere İsrailli politikacılar, UNRWA'nın operasyonlarını durdurmasını ve diğer BM kurumlarının da bu sorumluluğu üstlenmesini talep etti.

