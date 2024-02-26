UNRWA: Gazze’ye en son 1 ay önce gıda yardımı ulaştırdık

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini dün yaptığı açıklamada Gazze’ye en son 23 Ocak’ta gıda yardımı ulaştırdıklarını söyledi.



Açıklamada UNRWA’nın Gazze’ye gıda yardımı ulaştırdığı son tarih 23 Ocak olarak bildirildi.



Lazzarini açıklamada, "O tarihten bu yana, diğer BM kuruluşlarıyla birlikte yaklaşan kıtlığa karşı uyardık ve düzenli insani yardım erişimi için çağrıda bulunduk. Kuzey Gazze'ye düzenli olarak daha fazla gıda konvoyunun girmesine izin verilmesi halinde kıtlığın önlenebileceğini belirttik." ifadelerine yer verdi.



Gıda yardımı gönderme çağrılarının reddedildiği ve görmezden gelindiği belirtildi.



Lazzarini, "Bu insan eliyle yaratılmış bir felakettir. Dünya bir daha asla kıtlık yaşanmasına izin vermemeye söz verdi. Anlamlı yardımlara erişim ve koruma sağlayacak gerçek bir siyasi irade ile kıtlık hala önlenebilir. Önümüzdeki günler bir kez daha insanlığımızı ve değerlerimizi sınayacak” dedi.

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