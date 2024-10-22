UNRWA Genel Komiseri: "Gazze'de her yer ölüm kokuyor"

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana devam ediyor.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in katliamlarının sürdüğü Gazze'deki duruma ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Lazzarini, "İsrail'in yaklaşık 3 haftadır aralıksız bombardımanları devam ederken, ölü sayısı da artıyor. Çalışanlarımız yiyecek, su veya tıbbi bakım bulamadıklarını bildiriyor. Her yerde ölüm kokusu var, cesetler yollarda veya molozların altında bırakılıyor" ifadelerini kullandı.

"ÖLÜMÜ BEKLİYORLAR"

Cesetleri temizleme veya insani yardım sağlama görevlerinin reddedildiğini söyleyen Lazzarini, "Gazze'nin kuzeyindeki insanlar sadece ölümü bekliyor. Kendilerini terk edilmiş, umutsuz ve yalnız hissediyorlar. Her saniye ölüm korkusuyla yaşıyorlar" dedi.



BİRKAÇ SAATLİĞİNE BİLE OLSA ATEŞKES ÇAĞRISI



Saldırıların başlangıcından bu yana UNRWA personelinin bir kısmının kuzeyde kaldığını ve göçe zorlanan Filistinlilere yardım sağlamak için imkansızı başardığını vurgulayan Lazzarini, yoğun bombardıman ve binalara yönelik saldırılara rağmen bazı barınma merkezlerini açık tuttuklarını belirtti.

Genel sekreter bölgeyi terk etmek ve daha güvenli yerlere ulaşmak isteyen ailelerin güvenli insani geçişini sağlamak için birkaç saatliğine bile olsa ateşkes çağrısında bulundu. "Bu, çatışmayla hiçbir ilgisi olmayan sivillerin hayatlarını kurtarmak için yapılması gereken en asgari önlem" ifadelerini kullandı.