UNRWA öğretmeni 4 aylık bebeğiyle birlikte öldürüldü

Birleşmiş Milletlerin Filistin yardım kurumu UNRWA’nın Genel Komiseri Philippe Lazzarini, geçen hafta bir UNRWA öğretmeninin dört aylık bebeğiyle birlikte güvende olacağını düşündüğü bir yerde öldürüldüğü açıkladı.

UNRWA öğretmeni 4 aylık bebeğiyle birlikte öldürüldü

Birleşmiş Milletlerin Filistin yardım kurumu UNRWA’nın Genel Komiseri Philippe Lazzarini, 'de öldürülen çalışanları hakkında açıklama yaptı.

Lazzarini, bugünkü açıklamasında Gazze'de yaklaşık 200 UNRWA ekibi üyesinin öldürüldüğünü vurgulayarak, “Geçtiğimiz hafta UNRWA öğretmeni Ibtihal, dört aylık bebeğiyle birlikte güvende olacağını düşündüğü bir yerde öldürüldü" ifadelerini kullandı.

Gazze'deki savaşın yaklaşık 10 ay önce başladığını hatırlatan Lazzarini, "Hiç kimse bu kasvetli dönüm noktasına ulaşacağımızı düşünmemişti. Gazze'de yaklaşık 200 UNRWA ekibi üyesi öldürüldü. Bunlar sayı değil, meslektaşlarımız ve arkadaşlarımız. Öğretmenler, doktorlar, hemşireler, mühendisler, destek personeli ve teknisyenler, hayatlarını toplumu desteklemekle geçirdiler. Birçoğu aileleriyle birlikte öldürüldü, diğerleri görev başındaydı” diye konuştu.

Lazzarini kurumun kaybının, 'in kuruluşundan bu yana tek bir çatışmada veya doğal afette hayatını kaybeden personel açısından açık ara en büyük kayıp olduğunu vurguladı.

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