UNRWA: Refah’ta sadece 65 bin sivil kaldı

Birleşmiş Milletler’in Filistin Ajansı (UNRWA), İsrail’in tahliye emrinin ardından Refah’ta sadece 65 bin sivilin kaldığını açıkladı. 6 hafta önce 1,4 milyon olduğu belirtilen açıklamada, Gazze'de güvenli yerin olmadığı belirtildi.

UNRWA: Refah’ta sadece 65 bin sivil kaldı

saldırılarının 7 Ekim'den bu yana devam ettiği  Şeridi'ndeki Filistinliler zorla ve insanlık dışı koşullarda yerinden ediliyor. 

Birleşmiş Milletler’in Ajansı (UNRWA), saldırıların devam ettiği Refak kenti'nde sadece 65 bin sivilin kaldığını açıkladı.

UNRWA’dan yapılan açıklamada, “UNRWA, Refah'ta 65 bin kişinin barındığını tahmin etmektedir. Altı hafta önce bu sayı 1,4 milyon civarındaydı. Savaş başladığından beri Gazze'deki aileler tekrar tekrar kaçmak zorunda kaldı. Güvenliğin olmadığı yerde güvenlik aramaya devam ediyorlar” denildi.

GAZZE'DE CAN KAYBI 

Kurban Bayramı'nda da saldırılarına devam eden İsrail ordusu, son 24 saatte Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 10 kişiyi öldürdü, 73 kişiyi yaraladı. 255 gündür devam eden saldırıların ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 347’ye yükseldi.

İsrail'in Gazze saldırıları: Bir gazeteci daha hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze saldırıları: Bir gazeteci daha hayatını kaybetti

Haberi Görüntüle

DÜNYA HABERLERİ

ABD, nükleer enerjide Çin'in 15 yıl gerisinde

ABD, nükleer enerjide Çin'in 15 yıl gerisinde

İsrail Dışişleri Bakanı uyardı: "Hizbullah ile savaş kararı yakın"

İsrail Dışişleri Bakanı uyardı: "Hizbullah ile savaş kararı yakın"

Trump’tan Biden’ın “göçmen” planına tepki

Trump’tan Biden’ın “göçmen” planına tepki

Gazze'de hastalar "ilaç yetersizliğinden" ölüyor

Gazze'de hastalar "ilaç yetersizliğinden" ölüyor

Çad'ın başkenti Encemine'de patlama: Ölü ve yaralılar var

Çad'ın başkenti Encemine'de patlama: Ölü ve yaralılar var

ABD’de 911 acil durum hattı arızası: Milyonlarca kişi etkilendi

ABD’de 911 acil durum hattı arızası: Milyonlarca kişi etkilendi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...