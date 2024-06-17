UNRWA: Refah’ta sadece 65 bin sivil kaldı

İsrail saldırılarının 7 Ekim'den bu yana devam ettiği Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler zorla ve insanlık dışı koşullarda yerinden ediliyor.



Birleşmiş Milletler’in Filistin Ajansı (UNRWA), saldırıların devam ettiği Refak kenti'nde sadece 65 bin sivilin kaldığını açıkladı.

UNRWA’dan yapılan açıklamada, “UNRWA, Refah'ta 65 bin kişinin barındığını tahmin etmektedir. Altı hafta önce bu sayı 1,4 milyon civarındaydı. Savaş başladığından beri Gazze'deki aileler tekrar tekrar kaçmak zorunda kaldı. Güvenliğin olmadığı yerde güvenlik aramaya devam ediyorlar” denildi.

GAZZE'DE CAN KAYBI

Kurban Bayramı'nda da saldırılarına devam eden İsrail ordusu, son 24 saatte Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 10 kişiyi öldürdü, 73 kişiyi yaraladı. 255 gündür devam eden saldırıların ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 347’ye yükseldi.