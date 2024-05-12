UNRWA: Refah'tan 300 bin kişinin göç etmek zorunda kaldı

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinden 300 bin Filistinlinin göçe zorlandığını tahmin ettiklerini bildirdi. Açıklamada, Gazze'de gidilecek güvenli yer olmadığı hatırlatıldı.

UNRWA: Refah'tan 300 bin kişinin göç etmek zorunda kaldı

Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) X hesabından yapılan açıklamada, Şeridi'ndeki Filistinlilerin zorla ve insanlık dışı koşullarda yerinden edilmelerinin sürdüğü belirtildi.

Refah kentinden 300 bin Filistinlinin göç etmek zorunda kaldığının tahmin edildiğine dikkat çekilen açıklamada, 'de gidilecek güvenli yer olmadığı hatırlatıldı.

İsrail Güvenlik Kabinesinin 10 Mayıs'ta, Gazze'nin güneyinde saldırılardan kaçan yaklaşık 1,5 milyon kişinin sığındığı Refah kentindeki kara saldırılarının "alanının genişletilmesine" ilişkin kararı onayladığı belirtilmişti.

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Refah'ın doğusuna kara saldırısı başlattığını duyurmuş, Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafında kontrolü ele geçirmişti.

İsrail ordusunun işgal ettiği bölge, Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin bölge dışına çıkmak için kullandığı tek geçiş noktası Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı da içeriyor.

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Gazze'de "acil ateşkes" çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Gazze'de "acil ateşkes" çağrısı

Haberi Görüntüle

DÜNYA HABERLERİ

Ukrayna, Belgorod'u vurdu: Ölü ve yaralılar var

Ukrayna, Belgorod'u vurdu: Ölü ve yaralılar var

Sih lider Nijjar'ı öldürdüğü iddia edilen suikast timinden bir kişiye daha ulaşıldı

Sih lider Nijjar'ı öldürdüğü iddia edilen suikast timinden bir kişiye daha ulaşıldı

Avrupa Konseyi'nde Refah tepkisi: "Tahliye emri kabul edilemez"

Avrupa Konseyi'nde Refah tepkisi: "Tahliye emri kabul edilemez"

İsrail saldırısında iki Filistinli doktor öldürüldü

İsrail saldırısında iki Filistinli doktor öldürüldü

Dünyanın en tehlikeli nesnesi: Fil Ayağı

Dünyanın en tehlikeli nesnesi: Fil Ayağı

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Gazze'de "acil ateşkes" çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Gazze'de "acil ateşkes" çağrısı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...