Unutulmuş merdiven, 400 yıllık mühürlü mezarı ortaya çıkardı: Çok sayıda tabut ve iskelet var

Roma mimarisi tarzında inşa edilen ve kentte bu tarzda ayakta kalan tek yapı olan kilise, Fransız Devrimi sonrası ibadete kapatılmış ve 20. yüzyılda bir süre tuz deposu olarak kullanılmıştı. Bu kullanım, yapının taşlarında ciddi hasara yol açtı.



1974 yılında yapılan hatalı bir restorasyon sırasında zemine ısıtmalı beton döşendi. Ancak bu uygulama, yer altı nemini ve tuzu yukarı çekerek taşların çatlamasına neden oldu. Son yıllarda başlatılan yeni bir restorasyon kapsamında bu beton kaldırıldı ve kilisenin altında dikkat çekici kalıntılar bulundu.



Fransa Ulusal Önleyici Arkeolojik Araştırmalar Enstitüsü (INRAP) tarafından yürütülen kazılarda, betonun altından uzun süredir unutulmuş bir merdiven ortaya çıkarıldı. Bu merdiven, en az 400 yıldır mühürlü olan bir gömü odasına açılıyor. Odanın içinde çocuklar ve yetişkinlerin tabutlara gömülmüş kalıntılarına ulaşıldı. Araştırmacılar, bu kişilerin büyük ihtimalle salgın hastalık ya da kıtlık gibi toplu ölümlere neden olan bir felaketin kurbanları olabileceğini düşünüyor.

KEŞİFLER SÜRÜYOR

INRAP’ın açıklamasına göre, gömü odası muhtemelen 15. veya 16. yüzyıla ait. Ancak keşifler bununla da sınırlı değil: Kazılar sırasında 11. ila 13. yüzyıllara ait mezar taşları ile 6. yüzyıla kadar uzanan lahitler de bulundu. Kazılar üç metre derinliğe kadar devam edecek ve geç Antik Çağ’dan modern döneme kadar uzanan katmanlar gün yüzüne çıkarılacak.

