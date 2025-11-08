UPS faciasında yeni ayrıntı: 25 saniye boyunca çalan gizemli zil sesi

ABD’nin Louisville kentinde Honolulu’ya gitmek üzere havalanan UPS’e ait MD-11 tipi kargo uçağı, kalkıştan kısa süre sonra düştü. Kazada üç pilot da dahil olmak üzere 14 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB), kokpit ses kayıtlarında kalkıştan 37 saniye sonra başlayan ve 25 saniye boyunca süren “tekrarlayan zil sesi” tespit etti.

AP'de yer alan habere göre, NTSB üyesi Todd Inman, alarmın neden çaldığının henüz belirlenemediğini söyledi. Uçağın sol kanadının kalkış sırasında alev aldığı, aynı taraftaki motorun ise koparak düştüğü açıklandı. Ön verilere göre uçak, yere çakılmadan önce yalnızca 30 metre yüksekliğe çıkabildi.

"MOTOR YANGINI UYARISI OLABİLİR"

Eski federal kaza soruşturmacısı Jeff Guzzetti, duyulan zilin büyük olasılıkla motor yangını uyarısı olduğunu belirtti. Guzzetti, “Pilotlar kalkışı iptal edebilecekleri hız eşiğini geçmişti. Bu nedenle yerde kalmak yerine havalanmaya devam ettiler,” dedi.

Telefon ve güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, uçağın havalanmaya çalıştıktan hemen sonra çevredeki iş yerlerine çarparak alev topuna dönüştüğünü gösteriyor. Araştırmacılar, kazanın nedenini ortaya çıkarmak için bu görüntüleri kare kare inceliyor.

Kazanın ardından UPS’in Louisville’deki dev lojistik merkezi Worldport’ta operasyonlar geçici olarak durduruldu, ancak kısa süre sonra yeniden başlatıldı. Öte yandan kazada zarar gören işletmeler ve dumandan etkilenen bir bölge sakini, UPS ve uçak üreticisine karşı ihmalkarlık davası açtı.