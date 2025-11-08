UPS ve FedEx, ölümcül kazanın ardından MD-11 uçaklarını yere indirdi

ABD’nin Kentucky eyaletindeki Louisville kentinde meydana gelen ölümcül kargo uçağı kazasının ardından UPS ve FedEx, filolarındaki McDonnell Douglas MD-11 tipi tüm kargo uçaklarını geçici olarak yere indirdi.

14 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Salı gecesi Louisville Uluslararası Havalimanı’ndan kalkış yaptıktan kısa süre sonra alev topuna dönen bir UPS MD-11 uçağında en az 14 kişi hayatını kaybetti. Louisville Belediye Başkanı Craig Greenberg, uma günü X hesabından yaptığı açıklamada ölü sayısını doğruladı. Kazanın nedeni henüz belirlenemedi ancak soruşturma sürüyor.

50'DEN FAZLA UÇAK YERE İNDİRİLDİ

UPS ve FedEx, yaptıkları ayrı açıklamalarda, “tedbir amacıyla” toplamda 50’den fazla MD-11 uçağını geçici olarak uçuşlardan çekme kararı aldıklarını bildirdi. FedEx’in filosunda 28, UPS’in filosunda ise kaza öncesinde 27 MD-11 bulunuyordu.

UPS açıklamasında, kararın “uçak üreticisinin tavsiyesi üzerine proaktif olarak” alındığını belirtti.

BOEING'DEN TAVSİYE

1997’de McDonnell Douglas’ı devralarak bünyesine katan Boeing, yaptığı yazılı açıklamada, UPS ve FedEx’e MD-11 uçuşlarını durdurma tavsiyesinde bulunduğunu doğruladı. Boeing sözcüsü, “Bu öneri tamamen tedbir amaçlıdır. FAA ile koordinasyonumuz devam ediyor.” dedi.

MD-11 uçaklarının üretimi 2000 yılında son bulmuş, yolcu taşımacılığı ise 2014’te tamamen sona ermişti.

FedEx, toplamda 700 uçağa sahip olduğunu ve olası aksaklıkları önlemek için “acil durum planlarını derhal devreye aldığını” bildirdi. UPS ise MD-11’lerin filosunun yalnızca yüzde 9’unu oluşturduğunu kaydetti.

Buna rağmen, iki dev kargo şirketinin operasyonlarındaki olası aksamaların Amazon, Walmart ve Target gibi büyük perakendecilerle üretici firmaların tedarik zincirlerinde küresel etkiler yaratabileceği değerlendiriliyor. UPS aynı zamanda ABD Posta Servisi’nin (USPS) öncelikli gönderilerini taşıyan başlıca hava kargo sağlayıcısı konumunda.

KAZA SORUŞTURMASI GENİŞLİYOR

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), 34 yaşındaki MD-11 kargo uçağının düşmesiyle ilgili soruşturmayı yürütüyor. Yetkililere göre uçak, kalkıştan hemen sonra yaklaşık 30 metre yüksekliğe ulaştıktan sonra yere çakıldı. Alevler iki iş yerini tamamen yok etti.

Uçağın üç motorundan biri, kalkış sırasında sol kanattan koparak piste savruldu. NTSB üyesi Todd Inman, kokpit ses kayıtlarında kalkıştan 37 saniye sonra uyarı zilinin çaldığını ve üç UPS pilotunun uçağı kontrol altına almaya çalıştığını açıkladı.

NTSB’nin ön raporu yaklaşık 30 gün içinde yayımlanacak.

UPS filosundaki son ölümcül kaza 2013 yılında yaşanmıştı. O kazada, bir Airbus kargo uçağı Alabama eyaletinin Birmingham kenti yakınlarında iniş sırasında düşmüş ve iki pilot yaşamını yitirmişti.