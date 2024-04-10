Ural Nehri taştı: "Sular yükseliyor ve tahminler umut verici değil"

Rusya devlet haber ajansı RIA'nın bölge valisine dayandırdığı haberine göre, Rusya'nın Orenburg yakınlarındaki Ural Nehri'ndeki su seviyesi bugün 10 metrenin üzerine çıktı.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA



Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ural Dağları'nın güneyindeki bölgeleri sular altında bırakan sel sularının yükselmeye devam ettiği ve daha fazla bölgeye yaklaştığı belirtildi.



Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, gelecekle ilgili tahminlerin olumlu olmadığını ve Başkan Vladimir Putin'in durumla ilgili sürekli haberdar edildiğini söyledi.



URAL NEHRİ'NDE TAŞKIN



Avrupa'nın üçüncü en uzun nehrinin taşması ve 100 binden fazla insanın Rusya'nın Orenburg kentinden tahliye edilmesine neden oldu.



Kentin bazı kısımları sular altında kalırken Rusya ve Kazakistan'daki şehir ve kasabalarda sel baskınları yaşandı.