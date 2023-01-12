Ürdün 6 Gün Savaşı'nda ölen askerleri için İsrail'e ekip gönderdi

Ürdün ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğu Kudüs'te bulunan kemik kalıntılarına ilişkin kimlik tespiti süreci Ürdün Silahlı Kuvvetleri ile Ürdün Dışişleri Bakanlığı arasında koordineli bir şekilde ilerletiliyor.



Açıklamada, "askeri bir ekibin, bulunan kalıntıların tespiti için gerekli incelemeleri yapmak üzere bölgeye sevk edildiği" bilgisi verildi.



"Laboratuvar testi gerektiren teknik ve tıbbi nedenlerle askerlerin kimliğine dair bir şeyler söylemek için henüz çok erken" denilen açıklamaya göre, sonuçlarla ilgili gerekli bilgilendirme daha sonra yapılacak.



Beytüllahim ve Kudüs yolunda araçlarında Kral Hüseyin'in fotoğrafını taşıyan Ürdünlü askerler (13 Haziran 1967)

İsrail daha önce, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Ürdün askerlerinin 1967 Savaşı'ndan kalma kalıntıların bir kısmını Amman yönetimine teslim etmişti.



1967'deki Altı Gün Savaşı'nda İsrail, Doğu Kudüs dahil olmak üzere Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ni işgal etmişti. Bu tarihe kadar Batı Şeria Ürdün'ün kontrolü altındaydı.



İsrail ile Arap komşuları Mısır, Ürdün ve Suriye arasında başlayan ve 6 gün süren savaş sonrasında İsrail halen Filistin, Suriye ve Lübnan'daki bir kısım kara parçalarını işgali altında tutuyor.