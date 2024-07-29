Ürdün havayolu şirketi Lübnan'a bugün ve yarınki uçuşları durdurdu

Ürdün Kraliyet Havayolları'nın (Royal Jordanian Airlines) Lübnan'a uçak seferlerinin, İsrail'in muhtemel saldırıları nedeniyle bugün ve yarın için iptal edildiği bildirildi. İsrail, Golan saldırısının ardından Lübnan'daki Hizbullah'a karşı hızlı bir misilleme yapılacağını açıklamıştı.

Ürdün havayolu şirketi Lübnan'a bugün ve yarınki uçuşları durdurdu

Ürdün'ün resmi haber ajansı PETRA'ya göre, Ürdün Sivil Havacılık Düzenleme Kurumu'nun aldığı karar uyarınca Royal Jordanian Airlines'ın Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na yönelik uçuşlarının kısa süreliğine iptal edildiği belirtildi.

Royal Jordanian Airlines'ın bugünkü RJ403 ve yarınki RJ407 sefer sayılı uçuşlarının iptal edildiği aktarılırken, uçuş yasağının devam edip etmeyeceği konusunda bilgi verilmedi.

'in 'a muhtemel saldırıları nedeniyle Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na yönelik tüm uçuşlar dün akşam askıya alınırken, bazı uçuşların saat 08.00'den itibaren aşamalı olarak başladığı kaydedildi.

MECDEL ŞEMS SALDIRISI

İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesindeki futbol sahasına roket isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

İsrail ordusu, "ellerindeki istihbarat ve yaptıkları değerlendirme sonucunda" roketin Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinin kuzeyinden ateşlendiğini belirterek, Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıklamıştı.

Lübnan Hizbullahı ise saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlayarak, "olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını" bildirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek." ifadelerini kullanmıştı.

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