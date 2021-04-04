Ürdün Kralı'ndan kardeşine uyarı

Amerikan Washington Post Gazetesi Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın kardeşi Prens Hamza bin Hüseyin'in "Ülkenin istikrarına tehdit olduğu gerekçesiyle" gözaltına alındığını yazdı. Ürdün'den yapılan açıklamada iddia yalanlandı. Ürdün Kralı Abdullah'ın, üvey kardeşi Prens Hamza'yı uyardığı bildirildi.

NTV Haber 04.04.2021 - 01:31

Ürdün Kralı'ndan kardeşine uyarı

Ürdün devlet haber ajansı, kraliyet ailesinin bir üyesinin, eski bir bakanın ve ismi verilmeyen bir kaç kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Gözaltıların devam eden bir güvenlik soruşturmasının parçası olduğu belirtildi.

Ürdün ordu şefi Yusef Huneity, Prens Hamza'nın tutuklandığına ilişkin iddiaların doğru olmadığını öne sürdü.

Huneity, ancak kendisine Ürdün'ün güvenliğini ve istikrarını hedef almak için yürüttüğü faaliyetleri durdurması söylendi" ifadelerini kullandı.

Prens Hamza ise ev hapsinde olduğuna dair bir video paylaştı.

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