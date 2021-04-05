‘Ürdün Krizi’: Prens Hamza emirlere itaat etmeyeceğini söyledi (Arkadaşından kaçması için özel jet teklifi)

Ortadoğu’daki ‘en istikrarlı’ ülke olarak bilinen Ürdün’de, geçtiğimiz Cumartesi gününden bu yana eski Veliaht Prens Hamza ile ilgili iddialar ve olaylar gündemden düşmüyor.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz Cumartesi günü, ABD’nin başkentinde yer alan ve daha çok politika yazılarıyla bilinen Washington Post gazetesi, Ürdün eski Veliaht Prensi Hamza bin Hüseyin’in 'dış güçlerle birlikte ülkenin güvenliğini hedef alan birtakım faaliyetlere karışmak” iddiasıyla bir süredir evde gözetim altında tutulduğunu iddia etmişti.

Daha sonra Prens Hamza, BBC'ye gönderdiği video kaydında ev hapsine alındığını ve üvey kardeşi Ürdün Kralı 2. Abdullah yönetimini yolsuzluk, beceriksizlik ve muhalefet için hoşgörüsüzlükle suçlamıştı.

Olayların hemen ardından Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır Ürdün yönetiminin yanında olduğunu açıklarken bugün konu ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

İSRAİLLİ ARKADAŞI KAÇMASI İÇİN ÖZEL JETİNİ TEKLİF ETTİ

İsrailli bir işadamı ve Prens Hamza’nın yakın arkadaşı Roy Shaposhnik, prensin karısına ve çocuklarına Ürdün'den kaçmaları için özel jetini kullanmaları teklifinde bulunduğunu söyledi. Teklifi dün yaptığını belirten Shaposhnik hükümetin "isyanı teşvik etmekle" suçladığı kraliyet mensuplarının ülkeyi terk etmeyi planlıyor olabileceğini öne sürdü.

Pazar gecesi, Ürdün istihbarat topluluğuyla bağlantılı bir haber sitesi olan "Ammon", eski Mossad ajanı olarak tanımladığı Shaposhnik'in uçağı teklif ettiğini bildirirken Birkaç saat sonra Shaposhnik, Facebook'ta yaptığı bir açıklamada Mossad için çalıştığını iddiasını reddederken Prens Hamza'nın yakın bir arkadaşı olduğunu söyledi.

SES KAYDI YAYINLANDI: EMİRLERE İTAAT ETMEYECEĞİM

Washington Post’un Prens Hamza bin Hüseyin tarafından yayınlanan ses kaydına dayandırdığı haberine göre Prens, evden çıkmama ve Twitter da dahil olmak üzere halkla iletişimi kesmek için gelen askeri emirlere itaat etmeyeceğini söyledi.

Bu sabah erken saatlerde yayınlanan ses kaydı Facebook'ta Kral 2. Abdullah’a muhalif gruplar tarafından paylaşılırken, ses kaydının ne zaman kaydedildiği bildirilmedi.

Ses kaydında Prens Hamza’nın, “ Bir yere gitmek istemiyorum çünkü henüz durumu daha da büyütmek istemiyorum. Ama tabii ki bana dışarı çıkamayacağımı ve tweet atamayacağımı söylediklerinde buna uymayacağım” ifadelerinin kullanıldığı belirtildi.

17 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın 41 yaşındaki üvey kardeşi Prens Hamza, cumartesi gününden bu yana ev hapsinde tutulurken, ordu Prens ile birlikte 17'ye kadar üst düzey yetkiliyi daha gözaltına aldı.

Gözaltı sebeplerinin ‘Krallığın güvenliğine zarar vermek için uluslararası destekli bir komploya katılmak’ olduğu belirtilirken gözaltına alınan kişiler hakkında açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Ayman El-Safadi, "Gözaltına alınanlar Ürdün'ün bölgedeki rolünü baltalamayı ümit eden kişiler. Bu kişilerin hedefleri Ürdün'ün istikrarını bozmaya çalışma ve ülke içinde isyanı teşvik etme faaliyetleri" dedi.

Tutuklananlar arasında Kraliyet ailesinden Şerif Hasan, Kraliyet sarayında eski bir üst düzey yetkili ve Suudi hükümetinin özel Ürdün temsilcisi Bassem Awadullah, Prens Hamza'nın baş danışmanı Yaser Mecali, Şeyh Sameer Majali yer alırken hükümette ve orduda önemli pozisyonlarda görev yapan birkaç kişi de bulunuyor.

Prens Hamza - Prens 2. Abdullah - 1999

ARALARINDAKİ GERGİNLİK 17 YIL ÖNCESİNE DAYANIYOR

Eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin ve Ürdün Kralı 2. Abdullah’ın aralarındaki gerginlik yaklaşık 17 yıl öncesine dayanıyor. Eski Kral Hüseyin’in anneleri farklı oğulları olan Hamza ve Abdullah’ın arasındaki gerginliğin temel nedeninin mevcut Kral 2. Abdullah’ın en büyük oğlu Hüseyin’in veliaht Prens olarak ilan edildiği 2004 yılından itibaren gergin olduğu belirtiliyor.