Ürdün, Mısır ve Fransa'dan Gazze'de ateşkes çağrısı

Ürdün Kralı 2’nci Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gazze konulu üçlü zirve için Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya geldi. Ürdün, Mısır ve Fransa liderlerinin bir araya geldiği toplantıda, uluslararası toplumun, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını durdurma yönünde baskı yapması, ateşkes anlaşmasına derhal geri dönülmesi ve bu anlaşmanın uygulanması için adım atılması gerektiği kaydedildi.



İsrail’in tüm tedarik yollarını kapaması ve insani yardım girişini engellemesi nedeniyle Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin karşı karşıya kaldığı krizin her geçen gün derinleştiğini vurgulanan toplantıda, acilen bölgeye yeterli insani yardımın ulaştırılmasının gerekliliğine dikkat çekildi.



Ürdün ve Mısırlı liderler, özellikle Fransa'nın da içinde yer aldığı Avrupa Birliği (AB) ülkeleri tarafından uluslararası çabaların birleşmesinin önemine değinerek, Gazze Şeridi'nin yeniden inşası için ortak çaba gösterilmesi gerektiğini bildirdi.



Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise Ürdün ve Mısır'ın Filistin halkının haklarını destekleyen tutumlarının önemini anımsatarak, “Fransa'nın Filistin meselesine siyasi çözüm bulunması ve sükunetin sağlanması için gereken her şeyi yapmaya hazır olduğunu” belirtti.