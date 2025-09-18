Ürdün sınırında iki İsrailli öldürüldü

İsrail ulusal ambulans servisi MDA yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ile Ürdün arasındaki Allenby Sınır Kapısı yakınlarında meydana gelen saldırıda 20 ve 60 yaşlarında iki erkeğin öldürüldüğünü belirtti.



İsrail Ordusu Radyosu, saldırganın olay yerinde etkisiz hale getirildiğini belirtti, ancak daha fazla ayrıntı vermedi.



Kamu yayıncısı KAN, saldırganın Gazze Şeridi'ne insani yardım götüren Ürdün vatandaşı olduğunu iddia etti.



Yedioth Ahronoth gazetesi, güvenlik kaynaklarına dayanarak, saldırganın yardım kamyonunun şoförü olduğunu ve silahlı saldırının ardından iki İsrailliyi bıçakladığını yazdı.



İsrail ordusu, olayın soruşturulduğunu açıkladı.



Ürdün hükümet sözcüsü Muhammed Momani, Amman'ın sınır kapısının İsrail tarafındaki güvenlik olayına ilişkin haberleri takip ettiğini söyledi.

