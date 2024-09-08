Ürdün sınırında silahlı saldırı: Üç İsrailli öldürüldü

İsrail'in Ürdün ile Allenby Sınır Kapısı yakınlarında silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda üç İsrailli'nin hayatını kaybettiği açıklandı. İsrail güvenlik güçlerine ateş açan saldırgan da çıkan çatışmada öldürüldü.

Ürdün sınırında silahlı saldırı: Üç İsrailli öldürüldü

İsrailli yetkililer, Batı Şeria ile arasındaki sınır kapısında üç kişinin vurularak öldürüldüğünü bildirdi.

Ordu, silahlı kişinin bir kamyonla Ürdün tarafından Allenby Köprü Geçişine yaklaştığını ve güvenlik güçlerine ateş açtığını, çıkan çatışmada saldırganın öldürüldüğünü açıkladı.

Ordu, saldırgan olduğu iddia edilen kişinin Ürdün üzerinden bir kamyonla Allenby Köprüsü'ne doğru geldiğini ve güvenlik güçleri tarafından öldürülmeden önce geçidi koruyan güçlere ateş açtığını aktardı.

Öldürülen diğer üç kişinin İsrailli siviller olduğu belirtildi.

İsrail'in Magen David Adom kurtarma servisi, vurulan kişilerin 50'li yaşlarda olduğunu bildirdi.

Filistin devlet televizonuna göre İsrailli yetkililer, Ürdün ile Filistin arasındaki Allenby (Kral Hüseyin) sınır kapısını her iki yönde de kapattı.

Bir diğer açıklama Ürdün İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Açıklamada, Ürdün makamlarının olayı soruşturmaya başladığı belirtildi.

Ürdünlü bir yetkı̇lı̇ Reuters'e yaptığı açıklamada, Kral Hüseyı̇n Köprüsü'nün soruşturma için kapatıldığını doğruladı.

Bu geçit, çoğunlukla İsrailliler, Filistinliler ve uluslararası turistler tarafından kullanılıyor.

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