Netanyahu, İsrail radyosuna verdiği röportajda yarın yapılacak erken seçimler öncesi sağ seçmenin oyunu almaya yönelik yeni bir vaatte bulundu.



İsrail Başbakanı, seçimi kazanıp koalisyon hükümeti kurması halinde El-Halil'de yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin yaşadığı yerleri de "İsrail'e ilhak" edeceğini söyledi.



İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "İsrail'e ilhak" edeceği vaadinde bulunan Netanyahu'nun El-Halil açıklaması da seçim yatırımı olarak yorumlandı.



Netanyahu, 4 Eylül'de El-Halil'e gitmiş ve yaptığı konuşmada, "Buradan kimseyi (Yahudi yerleşimcileri) çıkarmayacağız. El-Halil'in yabancısı değiliz ve burada sonsuza kadar var olacağız." demişti.



El-Halil'deki Eski Şehir bölgesinde 400 kadar Yahudi yerleşimci yaşıyor. Yerleşimciler, bin 500 İsrail askeri tarafından korunuyor.



ÜRDÜN VADİSİ VAADİ PEK OY GETİRMEDİ

İsrail'de 17 Eylül'de yapılacak erken seçimler öncesi yayınlanan son kamuoyu araştırmaları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun sağ seçmenin oyunu almak için işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni "İsrail'e ilhak" vaadinin partisi Likud'a pek oy getirmediğini ortaya koyuyor.



İsrail'in Kanal 12 ve Kanal 13 televizyonunca ayrı ayrı yapılan kamuoyu araştırmalarında, seçim yarışının Likud ile eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz'ın liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı arasında başa baş geçeceği tahmin ediliyor.



Kamuoyu yoklamalarında dikkati çeken en önemli unsur, sağ seçmenin oyunu almak için işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni seçimlerden sonra "İsrail'e ilhak" edeceği vaadinin Netanyahu'ya pek oy getirmediği oldu.



Söz konusu kamuoyu araştırmaları, Filistinlilerin haklarını yok sayan ve bölgedeki tansiyonun artmasına neden olacak Ürdün Vadisi'ni "İsrail'e ilhak" vaadinin Netanyahu'nun partisine sadece bir milletvekili kazandırdığını ortaya koyuyor.



Önceki hafta yayınlanan 3 ayrı kamuoyu araştırmasında, salı günkü seçimlerde Mavi-Beyaz'ın 32, Netanyahu'nun partisi Likud'un ise 31 milletvekilini meclise göndereceği tahmin ediliyordu.



Netanyahu, geçen haftaki kamuoyu araştırmalarında partisinin geriye düşmesi üzerine 17 Eylül'de yapılacak erken seçimde yeniden iktidara gelmesi halinde "kısa süre içinde" Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni ABD yönetimiyle koordineli şekilde "İsrail'e ilhak edeceği" vaadinde bulunmuştu.

