Ürdün ve BAE’den Gazze Şeridi’ne havadan yardım

Ürdün ordusundan yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ortak işbirliğinde Gazze Şeridi’nde 3 farklı havadan ikmal operasyonu gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, 25 tonluk gıda ve temel ihtiyaç malzemesi taşıyan Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ve BAE Hava Kuvvetleri’ne ait C130 tipi kargo uçaklarının bölgede uçtuğu aktarıldı.



Açıklamada, aynı zamanda "Gazze Şeridi’nde birkaç bölgeyi kapsayan bu havadan ikmal operasyonları, Ürdün’ün dost ülkeler, insani yardım kuruluşları ve Gazze’deki insanların savaş nedeniyle karşı karşıya kaldığı zorluklarda onlara yardımcı olmayı ve insani acıyı hafifletmeyi hedefleyen Ürdün Haşimi Yardım Kuruluşu’nun devam eden işbirliğinin bir parçasıdır" denildi.