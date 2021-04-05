Ürdün'de darbe planı iddiası

Ürdün'de eski veliaht Prens Hamza'nın ev hapsine alınmasının ardından hükümetten açıklama geldi. Başbakan Yardımcısı Eymen Sefadi, Prens Hamza'ya yakın isimlerin, yabancı bir ülkenin desteğiyle komplo girişiminde bulunduğunu iddia etti. ABD ve Suudi Arabistan başta olmak üzere bölge ülkeleri Ürdün Kralı Abdullah'a tam destek verdi.

Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Eymen Sefadi, "Ülkeyi istikrarsızlaştırmak için tasarlanan kötü niyetli bir komplo ortaya çıkarıldı ve tamamen önlendi" dedi.



Komplo girişiminden, Kral Abdullah'ın üvey kardeşi ve eski veliaht Prens Hamza'yı sorumlu tutan Sefadi, Prens'in çevresindeki kişilerin komployu hayata geçirebilmek için yabancı ülkelerle bağlantıda olduğu iddia etti.



Başbakan Yardımcısı, ülke ismi vermedi ancak 14 ila 16 üst düzey ismin gözaltına alındığını söyledi.



Gözaltına alınan isimler arasında Prens Hamza'ya yakın Besim İbrahim Avadallah ve Şerif Hasan bin Zeyid'in de olduğunu belirten Sefadi, Avadallah'ın, Hamza ile eşini ülkeden kaçırmak için uçak ayarlamaya çalıştığını, yabancı bir istihbarat servisinin, bunun için Prens Hamza'nın eşiyle temasa geçtiğini ileri sürdü.



Komplocuların bir süredir istihbarat servisi tarafından izlendiğini ve kralın bilgilendirildiğini belirten Başbakan Yardımcısı, Hamza'dan, ülkenin güvenliğini ve istikrarını tehdit eden bu hareketlere son vermesinin istendiğini ancak kendisinin kabul etmediğini ifade etti.



Prens'e herhangi bir suçlama yöneltilip yöneltilmeyeceği sorusunu yanıtsız bırakan Sefadi, kendisiyle dostane bir şekilde anlaşma sağlanmaya çalışıldığını belirtti.



Hükümetin açıklaması, Prens Hamza'nın avukatı aracılığıyla İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye gönderdiği videonun yayınlanmasından bir gün sonra geldi.



Hamza, İngilizce konuştuğu videoda ev hapsinde tutulduğunu anlattı.



Genelkurmay Başkanı'nın kendisini ziyaret ettiğini, kendisinden dışarı çıkmamasının, kimseyle iletişim kurmamasının istendiğini, internetinin ve telefonunun kesildiğini söyledi. Prens Hamza, Kral'ın ismini vermeden yönetimi yolsuzluk ve beceriksizlikle suçladı.



Prens Hamza'nın annesi Kraliçe Nur da bir açıklama yaparak oğluna sahip çıktı. Kraliçe Nur, oğluna iftira atıldığını söyledi.



Amerika Birleşik Devletleri ve başta Suudi Arabistan olmak üzere bölge ülkeleri ise Ürdün Kralı Abdullah'a tam destek açıkladı. Ürdün, Ortadoğu'nun en istikrarlı ülkesi olarak biliniyor.

