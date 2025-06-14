Ürdün'de eve düşen "cisim" üç kişiyi yaraladı

Ürdün'ün İrbid kentinde, bir evin üzerine "bir cismin" düşmesi sonucu üç kişinin yaralandığı belirtildi.



Ürdün Kamu Güvenliği Müdürlüğü'nce yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki İrbid kentinde bir evin üzerine "bir cismin" düşmesi sonucu üç kişinin yaralandığı ifade edildi.



Açıklamada, olayda yaralanan üç kişinin hastaneye kaldırıldığı ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilerek, olayla ilgili olarak ordu ve güvenlik birimlerinden uzman ekiplerin inceleme başlattığı aktarıldı.



"HAVA KÖKENLİ CİSİMLER"

İsrail ile İran arasında karşılıklı saldırıların sürdüğü bir ortamda, Ürdün Kamu Güvenliği Müdürlüğü, cuma günü de ülkenin çeşitli bölgelerinde "hava kökenli cisimlerin" düştüğünü bildirmiş, ancak o olaylarda can kaybı yaşanmadığını duyurmuştu.



Müdürlük ayrıca, herhangi bir füze veya insansız hava aracının (İHA) Ürdün hava sahasına girmesi halinde sirenlerin devreye alınacağını ve halkın bu durumda evlerinde kalması gerektiğini belirterek ilk kez bu yönde bir uygulamaya gidileceğini duyurmuştu.



Ürdün ordusu da aynı gün yayımladığı açıklamada, ülke hava sahasına giren bazı füze ve İHA’ların etkisiz hale getirildiğini, hiçbir koşulda Ürdün hava sahasının ihlaline izin verilmeyeceğini ve ülkenin çatışma alanına dönüştürülmesine müsaade edilmeyeceğini vurgulamıştı.



Ordu, bu müdahalenin, söz konusu cisimlerin yerleşim alanlarına düşerek can kaybına yol açma ihtimaline karşı alınmış bir önlem olduğunu kaydetmişti.



ÜRDÜN HAVA SAHASI YENİDEN AÇILDI

Ürdün, İsrail’in İran’a yönelik saldırısı sonrası bölgede yaşanan gerilim nedeniyle tedbir amaçlı olarak kapattığı hava sahasını 24 saat sonra yeniden açtı.



Ürdün resmi ajansı PETRA’nın haberine göre, Ürdün Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Heysem Mestev, ülke hava sahasının cumartesi sabahı yerel saatle 07.30 (04.30 GMT) itibarıyla yeniden açıldığını duyurdu.



Mestev​​​​​​​, kararın "bölgede yaşanan askeri gerilimin doğurabileceği risklere karşı alınan önlem doğrultusunda" cuma günü uygulamaya konulan geçici kapanmanın ardından geldiğini belirtti.