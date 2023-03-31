Ürdün'de kilisede yetim çocuklara iftar yemeği

İftar programını organize edenlerden Raye Halifat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 yıldır düzenlendikleri etkinlikte bu yıl yaklaşık 200 yetim çocuğa iftar yemeği verdiklerini kaydetti.



Salt'ın, eskiden beri Müslüman ve Hıristiyanlar arasında sevgi ve birlik ruhunu temsil eden bir kent olduğunu vurgulayan Halifat, "Bu nedenle, kilisede iftar veriyoruz ve ezan okuyoruz. Ramazan ayı boyunca 3 defa iftar yemeği vereceğiz." dedi.



İftar yemeğini organize eden kurumlardan Muhabbet ve Rahmet Derneği Başkanı Michael Feşhu ise düzenledikleri etkinlikle, Müslümanlar ile Hıristiyanlar arasında süregelen derin ilişkiler ile barış ve sevgi mesajını teyit etmek istediklerini kaydetti.



Ezan seslerinin ve kilise çanlarının birbirine eşlik ettiği Ürdün’ün orta batı kesiminde yer alan Salt kenti, 2021'de UNESCO tarafından "hoşgörü ve kentsel misafirperverliğin yeri" olarak Dünya Mirası Listesi'ne alınmıştı.