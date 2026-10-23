Ürdün'de kiliseye cenaze sırasında saldırı. 7 can kaybı

Ürdün 'ün Kerek vilayetindeki bir kilisede cenaze töreni sırasında düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre en az 7 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 kişi yaralandı.

Devlet televizyonunun aktardığı ilk bilgilere göre, Kerek kentindeki Hammod Kilisesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişiler içeridekilere ateş açtı.

Al-Mamlaka televizyonuna konuşan bir kaynak, saldırıyı gerçekleştiren iki kişinin bir araçtan inerek cenaze merasimi sırasında doğrudan kalabalığa ateş etmeye başladığını söyledi.

Bir görgü tanığı ise televizyona yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin kaçmadan önce kilisede aralıksız beş dakika boyunca ateş açtığını aktardı.

Ülkenin resmi haber ajansı da saldırının bir cenaze sırasında meydana geldiğini teyit ederken, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu kaydedildi.

GÜVENLİK BİRİMLERİ KAÇAN ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

Ürdün devlet televizyonunun Kamu Güvenliği Müdürlüğüne dayandırdığı habere göre, yetkililer saldırının ardından kaçan silahlı şüphelileri yakalamak için takip başlattı.

Olayda yaşamını yitirenlerin ve yaralananların kesin sayısı ile saldırının gerekçesine dair resmi makamlardan ayrıntılı bir açıklama henüz yapılmadı.