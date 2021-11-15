Ürdün'de Kral'a hakaretten mahkum 155 kişiye af çıktı

Ürdün'de Kral 2. Abdullah'a hakaretten mahkum olan 155 kişinin cezaları düşürüldü.

Haberler - Anadolu Ajansı 15.11.2021 - 01:43

Ürdün'de Kral'a hakaretten mahkum 155 kişiye af çıktı

Kralı 2. Abdullah bin el-Hüseyin'in, kendisine hakaretten dolayı mahkum olan 155 kişi için af kararı çıkardığı bildirildi.

Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamada, 155 kişinin mahkumiyet cezasının düşürüldüğü kaydedildi.

Ürdün'de Kral'a hakaret içeren sözlü ya da yazılı bir davranışta bulunmak bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası gerektiren suçlar arasında yer alıyor.

Ülkenin ceza kanununa göre, özel af, Bakanlar Kurulu'nun beyanı ve tavsiyesi ile Kral tarafından uygulanıyor.

Kral 2. Abdullah, geçen ekim başında, tüm hakaret davalarının incelenerek, özel af kapsamında işleme alınması talimatı vermişti.

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