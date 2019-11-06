Ürdün'de turistlere bıçaklı saldırı: 5 yaralı

Ürdün'ün turistik kenti Ceraş'te antik bölgede turistlere bıçaklı saldırı yapıldı. Saldırıda 3 turist, bir turist rehberi ve bir güvenlik görevlisi yaralandı. Saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.

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ntv.com.tr 06.11.2019 - 12:51 Son Güncelleme : 06.11.2019 - 14:21

Ürdün'ün turistik kenti Ceraş'te turistlere bıçaklı saldırı yapıldı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 turist, bir turist rehberi ve bir güvenlik görevlisi yaralandı.

Bıçaklı saldırganır polis tarafından gözaltına alındı. 

Yaralıların hastaneye kaldırıldığı ve tedavilerinin sürdüğü belirtiliyor.

Geçtiğimiz ağustos ayında Ürdün'ün bir başka turistik bölgesi olan Petra'da turist rehberlerini taşıyan bir otobüse ateş açılmış, saldırıda yaralanan olmamıştı.

Saldırının terörle bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmiyor. 

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