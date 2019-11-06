Ürdün'de turistlere bıçaklı saldırı: 8 yaralı

Devlet televizyonuna konuşan Ürdün Sağlık Bakanı Saad Cabir, başkent Amman'ın kuzeyindeki Ceraş kentinde, kimliği açıklanmayan bıçaklı bir kişi tarafından gerçekleştirilen saldırıda 4'ü turist 8 kişinin yaralandığını söyledi.



Hastaneye kaldırılan yaralılardan 4'ünün durumunun kritik olduğunu belirten Bakan Cabir, daha fazla bilgi paylaşmadı.



TURİSTLERDEN 3'Ü MEKSİKA, BİRİ İSVİÇRE VATANDAŞI



Ürdün Kamu Güvenliği İdaresi'nden yapılan açıklamada ise yaralanan turistlerden 3'ünün Meksika, birinin İsviçre vatandaşı olduğu aktarıldı.



Yaralı 4 Ürdünlüden 2'sinin güvenlik görevlisi, birinin turist rehberi, birinin de otobüs şoförü olduğu bilgisi verilen açıklamada, saldırganın gözaltına alındığı kaydedildi.

